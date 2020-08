Potrivit legii, pentru reducerea ratei de prevenire a violenței psihologice-bullying, în fiecare unitate de învățământ va fi înființat un grup de acțiune anti-bullying din care vor face parte maximum 10 membri:

Avocatul Alina Rosca semnaleaza adoptarea normelor noi pentru reglementarea bullying-ului in ordinul nr 4.343/2020: „Cand am vazut ca a fost adoptat acest ordin m-am bucurat foarte tare, in primul rand in calitate de mama, pentru ca si copiii mei se pot intalni cu aceasta situatie in scoli, dar si in calitate de adult, pentru ca si ei inca pot fi victemele acestui tip de violenta.”

Potrivit legii, pentru reducerea ratei de prevenire a violenței psihologice-bullying, în fiecare unitate de învățământ va fi înființat un grup de acțiune anti-bullying din care vor face parte maximum 10 membri: „Printre aceștia se vor regăsi directorul unității de învățământ, profesorul consilier școlar, trei cadre didactice formate în problematica violenței, inclusiv a violenței psihologice-bullying, doi sau mai mulți reprezentanți ai elevilor, un reprezentant al părinților, reprezentanți ai autorității locale.Totodată, la începutul fiecărui an școlar, unitățile de învățământ au responsabilitatea de a-și întocmi propriile strategii și planuri de asigurare și de menținere a unui climat social adecvat educației de calitate, condiție esențială pentru prevenirea și combaterea bullyingului, materializate prin Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) obiectivul `școală cu toleranță zero la violență`.”, adauga avocatul Alina Rosca.

Normele impuse vor fi complex implementate pe mai multe paliere de actiune: „Vor exista activități de informare și conștientizare asupra fenomenului pentru personalul şcolii, copii și părinți; măsuri de comunicare și informare internă cu privire la procedurile de prevenire, identificare, raportare și intervenție a situațiilor de bullying în spațiul școlar; proceduri de intervenție în acest caz; responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenției imediate, organizarea de concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării respectării valorilor și misiunii declarate a școlii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea situațiilor de bullying; atragerea părinților în participarea la dezbateri și sesiuni de informare; activități de măsurare a impactului acțiunilor”, comunica avocatul Alina Rosca.

Numarul „victimelor” acestui tip de violenta sunt din ce in ce mai des intalnite in mediul cibernetic, in special de cand educatia si interactiunea copiilor si adolescentilor are loc mai mult. „In noul proiect de lege care modifica Legea 2017/2003 cu privire la prevenirea si combaterea violentei domestice, este introdusa notiunea de violenta domestica de tip cibernetic. Aceasta este definita ca orice hartuire on line, mesaje, inregistrari si mesaje instigatoare la ura, urmarire si amenintare on line, publicarea non-consensuala de informatii si continut grafic intim precum si interceptarea comunicatiilor si datelor private cu scopul de a face de rusine, umili, speria, ameninta si reduce la tacere victima acestui gen de violenta. Daca in alte tari acest gen de violenta a fost cu mult mai devreme abordata, din cauza multiplelor cazuri aparute, la noi in tara cred ca acesta va lua in aceasta perioada cu adevarat amploare si din acest motiv trebuie tratata cu seriozitate de catre parinti, organele de ordine, institutiile responsabile cu infrastructura comunicatiilor, dar in primul rand de catre legiutor”, adauga avocat Alina Rosca, de la Casa de Avocatura Rosca Law Office.

Orice situație de violență asupra copilului poate fi sesizată și la linia europeană gratuită de asistență pentru copii 116 111 sau altor entități cu activități și/sau responsabilități în domeniu precum posibilitatea de a urma, in mod legal, procedura de combatere si prevenire a acestui tip de abuz si violenta.

Ce reprezintă violenta psihologică de tip bullying?

Avocat Alina Rosca, Casa de Avocatura Rosca Law Office: „Conform ordinului menționat mai sus, violenta psihologica de tip bullying reprezintă acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice care sunt facute cu intentia de a crea un dezechilibru de putere si care au ca efect atingerea demnitatii sau crearea unei atmosfere de intimidare impotriva unei persoane sau grup de persoane care pot fi incadrate in definitia data unui grup care insumeaza elemente de discriminare si excludere sociala.”

Featured foto by Lopolo via Shutterstock