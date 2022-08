Video: Dr. Roxana Hristianovici, consultant în alăptare despre importanța alăptării. Răspunsuri și soluții pentru mămici

Săptămâna Mondială a Alăptării are loc în fiecare an, între 1-7 august.

Cu această ocazie, și noi, echipa Kudika, susținem alăptarea, ca fiind un start excelent în viața celui mic.

În noua ediție a emisiunii Beautiful Minds am avut-o invitată pe Dr. Roxana Hristianovici, medic specialist pediatru și consultant în alăptare acreditat I.B.L.C.E., care ne-a vorbit despre importanța alăptării atât în viața bebelușului, cât și în viața mamei, am demontat mituri și am vorbit despre diferența între înțărcarea blândă versus înțărcarea bruscă.

Urmăriți mai jos materialul video: