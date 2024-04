Campania Vastint România#PauzaDeFapteBune se anunță a fi un succes

Campania de donarea de sânge organizată de Vastint România în parteneriat cu Grupul Digi (Digi24, Digi FM și ProFM), #PauzaDeFapteBune, a reușit să își îndeplinească obiectivele stabilite, atrăgând un număr impresionant de participanți. Locurile disponibile pentru donare s-au ocupat într-un timp record, oferind un impuls semnificativ organizatorilor pentru a continua inițiativa #PauzeiDeFapteBune.

Pe data de 17 aprilie, Vastint România și Grupul Digi vor organiza cea de-a doua ediție a campaniei de donare de sânge #PauzaDeFapteBune. Evenimentul va avea loc la Business Garden Bucharest, unde va fi relocată temporar o parte din Centrul de Transfuzie Sanguină București. Numărul remarcabil de donatori care s-au înscris în timpul record la această campanie maraton de 8 ore pentru viață demonstrează forța colaborării și a solidarității umane.

Dăruiește sânge în #PauzaDeFapteBune

Mâine, Vastint România în colaborare cu grupul Digi, și-a invitat colaboratorii și angajații din clădirile de birouri să doneze sânge într-o #PauzaDeFapteBune.

”Oamenii din comunitatea Business Garden Bucharest își doresc să ofere ajutor prompt și eficient, ne încurajează să continuăm inițiativa noastră de a sprijini donarea de sânge și să menținem parteneriatul cu Grupul Digi.”, declară Sorin Macoveiu, Director Comercial Vastint România.

”Anul acesta, am avut curaj să facem mai mult și am creat umbrela #PauzaDeFapteBune, sub care vrem să invităm comunitatea Business Garden Bucharest să fie parte activă dintr-o serie de proiecte și evenimente cu impact pozitiv în societate.”, adaugă reprezentantul Vastint România.

Fii mai bun și mai darnic

„Avem același sânge” este cel mai amplu și ambițios proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților. Proiectul stației Digi24 a debutat pe 1 Decembrie 2022, reușind ca până acum să mobilizeze un număr de 5000 de donatori din 19 județe.

Anul acesta, în prag de Paște, te îndemnăm să fii generos și să dăruiești viață. Acțiunea de donare de sânge nu aduce doar beneficii morale, ci și unele extrem de utile în viața de zi cu zi. De anul acesta, valoarea tichetelor de donare a crescut la 280 de lei, la care se adaugă o zi liberă la locul de muncă, precum și reducere la transportul în comun. În plus, te vei bucura de un set de analize gratuite.

Pe lângă aceste avantaje, donarea de sânge aduce beneficii și pentru sănătatea ta. Un singur donator poate salva 3 vieți prin donarea a 450 de ml de sânge. Acest proces este realizat de personalul medical specializat, garantându-ți verificări medicale regulate și o îmbunătățire a stării generale de sănătate.

Cine poate fi donator? Oricine, cu vârsta peste 18 ani și cu o greutate minimă de 50 de kilograme. Este necesar să ai sub 60 de ani și să nu suferi de boli cronice, precum și să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni. Este o oportunitate pentru oricine dorește să facă un dar special în această perioadă de sărbători și să aducă un zâmbet pe chipurile celor în nevoie.

Vizionare placuta