La a câta decizie ai obosit? Epuizarea decizională nu este doar pe hârtie

Ți se întâmplă să te observi că amâni anumite decizii deși sunt importante? Mănânci același lucru până când ți se apleacă, doar pentru că este mai simplu decât să te hotărăști zilnic la alt fel de mâncare.

Porți aceeași pereche de pantaloni și aceeași încălțăminte și-ți spui că o faci pentru că sunt cele mai comode, când, de fapt, nu ai nici timpul, nici energia să îți alcătuiești o altă ținută. Și cum să-ți stea mintea la aceste lucruri triviale când tu ai de crescut copii? Dacă te știi și perfecționistă pe deasupra, parcă totul se complică deodată.

În fiecare zi, iei aproximativ 35.000 de decizii. Iar numărul crește pe măsură ce tu ai mai multe responsabilități atribuite. Dacă ridici din sprâncene la numărul acesta, te inteleg, la fel am făcut și eu. (am facut research, este real). Majoritatea acestor decizii sunt făcute la nivel subconștient pentru că, altfel, am fi cu toții epuizați. Multe lucruri se întâmplă chiar acolo, la limita conștiinței, ne pot influența starea și ne pot epuiza fără ca măcar să fim conștiente de ele.

Să fii mamă nu-i ușor, mai ales când te gândești la cât de multe decizii ai de luat. De câte ori nu ți-a trecut prin cap dacă ceea ce ai decis e bine sau nu? De câte ori nu te-ai gândit cum alegerea ta îl va impacta pe copil pentru toată viața? Adevărul este că în rolul de mamă chiar avem această putere de a lua decizii care pot influența permanent viața copilului nostru, iar asta ne aduce multă responsabilitate.

Să mănânci același lucru și să porți aceleași haine este modul automat în care tu ți-ai redus numărul de decizii pe care le iei zilnic, pentru că ești epuizată.

Câteodată, epuizarea decizională se simte ca un gol în mintea ta sau ca o presiune care nu îți permite să te concentrezi, care îți fură claritatea și pare că nici nu mai știi ce e ok sau nu. Nu știi ce îți face mai bine sau nu, ce îți trebuie, ce vrei sau nu. La final de zi, se simte cel mai puternic. Uneori, uiți și ce vrei să spui, iar să mai și știi clar ce vrei devine un lux.

Este frustrant să simți cum capacitatea ta de a vedea cu claritate și de a decide pentru tine scad văzând cu ochii când ești epuizată. Dar există luminiță la capătul fiecărui tunel. Îți las mai departe câteva idei simple care te pot ajuta pentru a preveni sau combate epuizarea decizională.

Elimină alegerile din unele elemente ale vieții tale. De exemplu, pentru că vorbeam despre haine, nu trebuie să te îmbraci cu aceleași lucruri, însă poți să adopți un stil sau o garderobă capsulă ale cărei elemente le poți combina între ele cu ușurință. Astfel, dispare nemulțumirea că nu ai grijă de tine purtând aceeași ținută și nici nu-ți va consuma timp să te decizi.

Deleagă din responsabilități cu totul. De multe ori, mai ales la treburile casnice, deși poate le face partenerul, tot noi îi reamintim ce are de făcut, când și cum, ceea ce înseamnă că nu am delegat integral.

Simplifică lucrurile în casă, în activități, în minte.

Creează-ți câteva scurtături de gestionare a stresului pentru a reduce riscul deciziilor iraționale, bazate pe emotii.

Scrie în jurnal toate gândurile care te bântuie pentru a le reduce pe cele care te împiedică peste zi, atunci când ai nevoie de cap limpede.

Creează spațiu și timp când chiar nu faci nimic, atunci când creierul tău nu mai poate și cere să fie inactiv.