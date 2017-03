Echipa Kudika 9 Martie 2017

Schwarzkopf lanseaza in retailul romanesc Color Expert, prima vopsea pentru utilizare acasa cu OMEGAPLEX®, tehnologia profesionala impotriva ruperii parului, ultimul trend din salon in colorare si ingrijire. Datorita acestei tehnologii revoluționare, Color Expert ofera cu 90% mai puține fire de par rupte*. Atunci cand parul este tratat, micro-legaturile care se afla in interiorul firului de par se pot rupe, lasand parul fragil si deteriorat. Color Expert de la Schwarzkopf foloseste un sistem de colorare si ingrijire in trei pasi, inspirat din salon, menit sa protejeze firul de par impotriva deteriorarii in timpul vopsirii**.