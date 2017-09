In cautarea tineretii vesnice, multe doamne si domnisoare apeleaza la interventiile medicilor specialisti, pentru a scapa de riduri. Dar cum ar fi daca v-am spune ca am gasit o gama de produse care nu doar ca promite un ten sanatos si frumos, dar il si livreaza?

Produsele must-have ale momentului sunt cele din gama Gerovital H3 Derma+ Premium Care, o noua gama de produse dermatocosmetice special concepute pentru ingrijirea premium a tenului. Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, a lansat aceasta gama intelegand perfect nevoile femeilor: produse sigure si usor de folosit, care sa fie foarte bine tolerate de piele. Gama Gerovital H3 Derma+ Premium Care cuprinde 10 produse dermatocosmetice dedicate ingrijirii tenului, create in colaborare cu experti din domeniul sanatatii. Linia de produse este destinata persoanelor preocupate de ingrijirea premium a tenului si este recomandata inclusiv pentru accelerarea vindecarii pielii dupa proceduri de chirurgie estetica. Mai mult, produsele sunt hipoalergenice, nu contin parabeni si sunt testate dermatologic.

Acestea contin concentratii optime de principii active de ultima generatie, cu actiune sinergica, iar eficienta lor a fost demonstrata clinic prin masuratori instrumentale realizate de Evic Group. Altfel spus, produsele au fost testate, iar eficienta lor masurata si dovedita!

Dimineata si seara, dupa ce tenul a fost curatat cu „Gelul Micelar” iti recomandam sa aplici pe fata, gat si decolteu „Filler-ul antirid Premium Care”. Este un ser concentrat in principii active inovatoare, de tip “filler fara ac”, cu actiune asupra macromoleculelor structurale din derm si din jonctiunea derm-epidermala. Daca il veti folosi cu regularitate, veti observa imbunatatiri vizibile in ceea ce priveste fermitatea si elasticitatea pielii. Bine de stiut, acest produs are o eficacitate clinica demonstrata, femeile care l-au testat marturisind ca fermitatea pielii a crescut cu 62%, iar elasticitatea cu 67 %. Mai pe scurt, pregateste-te sa spui “Wow!”. Seara, dupa o zi incarcata, ofera tenului tau un plus de energie si aplica cu incredere, pe fata, gat si decoleteu „Crema lift intens Premium Care”, care are la baza doi ingredienti activi: Tightenyl, care actioneaza la nivel celular si asigura, cu rezultate clinice evidente, fermitatea si elasticitatea pielii, si Hyaceramidyl-ul, care aduce un plus dehidratare atunci cand intra in sinergie cu Tightenyl-ul. 50% din persoanele care au testat acest produs au raport o imbunatatire a fermitatii pielii, iar 70% din acestea au observat o imbunatatire in ceea ce priveste elasticitatea pielii. Ai, deci, toate motivele sa incerci si tu acest produs minune!

Pentru un rasfat deplin, trebuie sa incerci “Programul intensiv de ingrijire Premium Care”, creat de specialistii Gerovital. Daca te numeri printre femeile cu un program de viata incarcat, dar iti doresti rezultate vizibile, programul intensiv de ingrijire a tenului impotriva imbatranirii este solutia perfecta pentru tine. Conform testelor efectuate, persoanele care au utilizat kit-ul cu cele 7 fiole fermecate au raport diminuarea ridurilor cu 50% dupa doar 28 de zile de utilizare.

Cele 7 fiole, specifice rutinei particulare a fiecarei zi din saptamana, constituie un program complex de ingrijire a tenului, fiecare oferind beneficiile unui tip de actiune.

Specialistii Gerovital recomanda urmatoarea schema de ingrijire:

Luni - Oxigenare Marti - Exfoliere cu AHA Miercuri - Antirid Joi - Lifting Vineri - Oxigenare Sambata - Antirid Duminica – Vitaminizare

Cum ne ajuta tenul fiecare fiola din „Programul intensiv de ingrijire Premium Care”?

Oxigenare

Asigura nivelul energiei necesare pielii, in concordanta cu necesitatile si ritmul ei propriu de functionare pe toata durata zilei, stimuleaza rezistenta la stresul radiatiilor UV, accelereaza refacerea celulelor pielii, avand ca efect un ten cu aspect luminos si sanatos.

Exfoliere cu AHA

Asigura o exfoliere blanda, ce are ca efect regenerarea pielii din profunzime catre suprafata.

Antirid

Matrixyl Synthe’6™ stimuleaza sinteza colagenului din piele, actionand sinergic cu acidul ferulic care protejeaza antioxidativ aceste fibre. Prin potentarea reciproca a principiilor active se obtin efecte antirid de durata.

Lifting

Fiolele Lifting contin un complex de colagen si elastina de origine marina si lipozomi cu acid hialuronic, principii active care refac matricea extracelulara si imbunatatesc elasticitatea si fermitatea, reducand adancimea ridurilor.

Vitaminizare

Boosterul vitaminic este un cocktail de vitamine A, C si E, care neutralizeaza efectele nocive ale radicalilor liberi, cu efecte benefice de regenerare a celulelor pielii, protectie a fibrelor de colagen si elastina, de imbunatatire a hidratarii, de imbunatatire a texturii, uniformitatii si luminozitatii pielii.

Cum folosim “Programul intensiv de ingrijire Premium Care”?

Specialistii Gerovital recomanda folosirea lui in perioadele mai putin insorite, deci e momentul ideal sa incerci si tu acest program!

Se recomanda utilizarea programului cel putin o luna , cu mentiunea ca nu trebuie sa exageram si sa ne limitam la perioada indicata.

Fiecare fiola se va aplica seara, de preferat in ziua recomandata, pe tenul curatat in prealabil, pe fata, gat, decolteu si maini.

Pentru protejarea mainilor, fiola se infasoara intr-un servetel inainte de rupere.

Continutul unei fiole se rastoarna in palma si se aplica prin masaj usor, cu miscari circulare, pana la absorbtia totala in piele. Partea buna este ca nu trebuie sa clatim tenul dupa aplicarea fiolei, ci ne putem relaxa si lasa produsul sa actioneze

Dupa tratamentul de exfoliere, Specialistii Gerovital recomanda aplicarea Cremei calmanta protectoare din aceeasi gama, Premium Care dar si a unei creme cu factor de protectie solara

Daca v-am facut curioase, sa stiti ca produsele dermatocosmetice Gerovital H3 Derma+ Premium Care se gasesc in farmacii, in magazinele de brand ale companiei sau pot fi comandate direct de pe site-ul www.farmec.ro