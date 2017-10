Cand esti pasionata de cosmetice si ai sansa sa lucrezi intr-un domeniu in care esti inconjurata de ele, este dificil sa alegi cateva produse carora sa le ramai fidela. Atunci cand in cele din urma iti compui lista scurta cu care vrei sa ai o relatie de lunga durata, te lasi greu convinsa de noutati. Doar ca uneori apare cate ceva care iti trezeste interesul mult peste medie. Ii acorzi o sansa si, rar, ajunge sa-si faca loc pe acea lista despre care va scriam. Acestea sunt cele trei produse care mi-au cucerit inima in aceasta toamna:

1. Deodorant roll-on cu rodie

Toate stim cat de nesuferit poate fi uneori deodorantul. Prezenta alcoolului in compozitie este o “distractie”, mai ales imediat dupa epilare; aluminiul din compozitie are o reputatatie atat de proasta incat indiferent cate dezmintiri au fost publicate, il privim cu suspiciune. In egala masura, deodorantul este necesar in contextul unei vieti agitate si stresante.

Solutia de compromis vine din partea Dr. Organic prin intermediul unui produs care imbina calitatile calmante din aloe cu extractul fresh de rodie si proprietatile cicatrizante din muschiul islandez. Deodorantul roll-on nu contine aluminiu sau alcool, dar ofera eficienta sporita datorita ingredientelor naturale organice bioactive cu proprietati antibacteriene. Astfel, deodorantul roll-on cu rodie de la Dr. Organic este un produs pe care il folosesc cu placere si fara teama ingredientelor nocive.

2. Balsamul de buze Dr. Organic

In sezonul rece, balsamul de buze hidratant este un must-have. Mai departe, optiunile sunt intimidant de variate. Eu cred ca produsul pe care il alegi pentru ingrijirea buzelor trebuie sa fie sigur cat sa poata fi folosit chiar si de un copil, suficient de hidratant cat sa imblanzeasca si cele mai uscate si sensibile buze, dar in egala masura placut si apetisant la utilizare.

Si de aceasta data rodia de la Dr. Organic a castigat pentru ca alaturi de untul de shea si vitamina E este parte a unui elixir destinat tineretii si hidratarii buzelor sensibile. Il recomand cu incredere si prietenie acelora dintre voi care apreciaza produsele oferite intr-o forma cat mai aproape de matricea originala in care au fost proiectate de natura.

3. Pasta de dinti organica

Am descoperit pasta de dinti cu ingrediente naturale in urma cu un an si de atunci nu m-am putut intoarce la produsele pe care le foloseam inainte. Am testat variante diferite, unele cu rezultate exceptionale, altele care nu au trecut de testul primului periaj. In aceasta toamna m-am indragostit de pasta de dinti cu extract de rodie de la Dr. Organic. Compozitia sa bazata pe rodie si aloe vera este revigoranta dar temperata, ideala pentru diminetile racoroase de toamna in care vrei sa fii trezit cu blandete.

Datorita proprietatilor antibacteriene, am facut o pasiune pentru uleiul din arbore de ceai verde pe care il adaug peste tot pe unde structura de baza a produsului imi permite astfel ca m-am bucurat sa-l regasesc in lista ingredientelor principale din pasta de dinti Dr. Organic. Cireasa de pe tort a fost adaugarea extractului de muschi irlandez si a celui de arnica, ingrediente ideale pentru gingiile sensibile. Rezultatul este un produs de care nu cred ca ma voi desparti prea curand, a doua mare placere din prima parte a zilei, dupa cafea.

Featured foto by Olga Larionova via Shutterstock