Concluziile experimentului și bucuria mea se regăsesc în acest articol, unde pozele îți vor arăta clar cât de mult mi s-a schimbat părul și cât de bine arată acum.

Pentru început, am să îți spun de ce am ales Botanicals. Noua gamă de la L`Oreal Paris, Botanicals, se bazează pe ingrediente de origine naturală, ce acționează în profunzime asupra firelor de păr, fără a le dăuna. Eu, așa cum am recunoscut și în trecut, mi-am decolorat cu mâinilele mele “aproape stângi” părul singură; l-am îndreptat și ondulat ori de câte ori am avut chef, fără să îmi pese dacă el este sănătos sau nu, fără să mă gândesc la deteriorarea lui pe termen lung.

De această dată, îmi doream o perioadă de pauză. O perioadă de câteva zile în care să îi ofer părului meu atenție și îngrijire, iar gama Botanicals, pe bază de ingrediente de origine naturală și fără sulfați, silicon, parabeni sau coloranți s-a potrivit perfect. În tot acest timp în care mi-am îngrijit părul cu gama Botanicals, am decis să renunț și la ondulator sau placă, pentru a vedea exact care vor fi efectele, cât de hidratat va fi părul meu, dar mai ales pentru a lua o pauză de la rutină de îngrijire zilnică, cam agresivă.

Ce mi-a atras atenția la gama Botanicals, pe lângă ingredientele de origine naturală? Mie mi-a plăcut foarte mult ideea de frumusețe care nu face rău mediului. Majoritatea produselor cosmetice vin în ambalaje de plastic. Produsele din gama Botanicals au ambalaje din plastic reciclat și astfel încurajează reciclarea și protejarea mediului. Degeaba ne străduim pentru sănătatea noastră, dacă trăim într-un mediu bolnav!

Cum spuneam și la început, timp de două săptămâni am folosit din această gamă, produsele pe bază de lavandă și vă detaliez în continuare concluziile experimentului de a fi folosit exclusiv această gamă de curățare și îngrijire.

Cum am aplicat produsele și care sunt concluziile experimentului meu?

Am început să folosesc produsele Botanicals la începutul acestei luni și pot spune că am remarcat câteva schimbări. Părul este categoric mai hidratat și mai catifelat decât înainte. Mai mult decât atât, șuvițele lungi și-au recăpătat strălucirea, iar eu mi-am recăpătat încrederea în părul meu. Scalpul se îngrașă mai rar, chiar dacă părul este hidratat chiar de la rădăcină, cu ajutorul uleiului pe care îl aplic înainte de șamponare. Părul, care înainte era uscat și încurcat, acum e moale, catifelat și se descurcă mult mai ușor. Este o adevărată plăcere să-mi trec mâinile prin păr! Pentru început, am folosit uleiul pre-șamponare, pe bază de ulei de lavandă, soia și nucă de cocos. Pe acesta îl aplicăm cu cinci minute înaintea șamponului, pe părul uscat, pentru a-mi calma scalpul și a-mi hidrata intens părul, chiar de la rădăcină.

Următorul pas? Șamponarea! Am folosit șamponul cu lavandă din gama Botanicals, de la L`Oreal Paris. Este un șampon ce calmează scalpul și hidratează părul uscat și sensibil. Am respectat instrucțiunile și am pus în palma trei pompițe de produs, pe care le-am aplicat pe păr și scalp și am masat ușor. Primul lucru care mi-a atras atenția a fost mirosul extrem de natural al produsului – parfumul de lavandă. Șamponul nu face multă spumă, însă curăță în profunzime scalpul și firele de păr, lăsându-le fine și mătăsoase.

Pasul doi? Balsamul! Este un balsam hidratant și parfumat, pe care l-am aplicat pe întreaga lungime a firelor de păr. Cu ajutorul unui pieptăn cu zimți rari, am pieptănat podoaba capilară, răspândind produsul. L-am lăsat să acționeze timp de două minute, nu are un timp specificat de acțiune, însă eu așa procedez cu orice balsam, apoi am clătit.

Mască hidratantă cu ulei de lavandă este ultimul pas din ritualul meu actual de curățare și îngrijire pentru păr. Masca are o textură cremoasă și hidratează intens părul. Uleiurile de lavandă, de soia și de nucă de cocos mi-au hidratat vârfurile rebele și m-au ajutat să îmi descurc mult mai ușor firele de păr.

Cum arată concluziile experimentului meu?

Ce am observat încă de la primele utilizări ale gamei Botanicals? Părul e mult mai… cuminte. Vârfurile nu mai sunt la fel de aspre și despicate ca înainte, firul de păr e mătăsos și mai strălucitor și nici nu se mai electrizează la fel de mult.

Pe lungime, se vede cu ochiul liber că părul e mai dens, fără să stea în toate direcțiile. Această “îmblânzire” se traduce, de fapt, printr-o uniformizare a formei dată de hidratarea intensă pe care o asigură gama Botanicals. După ce folosesc balsamul și masca – de obicei foloseam aceste produse alternativ, când unul, când altul; acum le folosesc pe ambele după fiecare șamponare, pentru că am nevoie de o revitalizarea cât mai intensă a firelor de păr – podoaba mea capilară e mult mai mătăsoasă și nu se mai încurcă.

Un alt avantaj conferit de utilizarea gamei Botanicals este fluiditatea. Părul este mai fin, mai ușor de pieptănat și – implicit – nu se mai rupe la fel de ușor. Nu am părul mai des pentru că nu mi-a crescut mai mult păr, dar pare mai des pentru că are mai mult volum și strălucire.

M-am “încoronat” cu șamponul Botanicals tocmai pentru că – după primele cinci utilizări – m-a sedus complet. Am primit complimente pentru părul meu de la cineva pe care chiar îmi doream să- l impresionez.

De altfel, cred că oricine poate observa diferențele dintre cum arăta părul meu înainte să folosesc gama Botanicals și cum arată odată ce am început acest experiment. Găsiți aici poze clare cu situația dramatică în care era.

Și scalpul e mult mai fericit! Bine, nu el, ci eu pentru că pielea capului nu mi se mai îngrașă la fel de repede și o simt mai hidratată… Chiar mă gândeam, dacă pe pielea de pe față și corp ne dăm cu o mulțime de creme și avem grijă să o îngrijim și hrănim zilnic, de ce nu am face la fel cu cea de pe cap?!

Concluziile experimentului Botanicals cred că se văd cel mai bine din imagini. Sigur că e important cum simt părul, dar scepticii pot să nu mă creadă. Pozele însă cred că sunt destul de relevante!

Probabil știți despre ce vorbesc când mă refer la “par ciufulit”. Chiar dacă e lung – de fapt, tocmai pentru că e lung – ajungea uneori ca un ghem încâlcit! Astfel, una dintre concluziile experimentului de a-mi fi îngrijit părul exclusiv cu gama Botanicals de la L’Oreal Paris este că am un păr mult mai neted și mai mătăsos!

Port mătase pentru că am părul ca mătasea! Glumesc, dar îmi tot vin în cap (sîc!) astfel de analogii! Am părul curat ca mediul curat – asta e tot o glumă pe care o mai spun când sunt întrebată cu ce mă spăl pe cap. Sunt foarte încântată că gama Botanicals are o importanță componentă de protejare a mediului – ambalajele din materiale reciclabile sunt un prim pas pentru protejarea naturii. Ahhh – și așa ajung la a treia glumă: “un păr protejat într-un mediu protejat!” Tocmai pentru că folosirea unui astfel de brand – cu ingrediente de origine naturală, care încurajează reciclarea, responsabilitatea și sustenabilitatea – este un gest concret, real prin care orice femeie poate arăta că îi pasă de natură!

Eu am părul drept cu tendința de ondulare. Din cauza asta, înainte, când îl vopseam, încrețeam, îndreptam… “aranjam” singură, ajunsese să se subțieze foarte mult spre vârfuri și să aibă o textură aspră și casantă. După aproape o lună de când am început să folosesc gama Botanicals, părul meu arată cu totul altfel de cât înainte! Priviți cu atenție colajul de mai jos… eu mă mir zi de zi cât de mult s-a schimbat și cât de bine poate să arate așa natural, fără nicio “intervenție”…

Am lăsat acest colaj la final tocmai pentru că eu cred doar în puterea exemplului personal. Ca să mă convingă cineva de eficiența unui produs, trebuie să îmi arate dovezi clare, nu argumente subiective. Priviți, așadar, concluziile experimentului Botanicals prin această imagine: observați vârfurile, structura firului de păr pe toată lungimea, rădăcinile… schimbarea e frapantă pentru mine și îmi dau seama nu numai cât de bine m-au făcut produsele Botanicals, ci și cât rău i-am făcut propriului par atât de mult timp. Un păr frumos e un păr sănătos, de fapt.