Înainte de toate, trebuie să recunosc, sunt o persoană care își iubește părul! Mie mi se pare că un păr lung, frumos și strălucitor îmi dă mai multă încredere în mine. Sigur că este important să porți o tunsoare care să te reprezinte și, mai ales, care să se potrivească cu fizionomia ta, iar mie îmi plac șuvițele lungi.

Ondulat la vârfuri, cum este el natural, îndreptat zilnic sau ondulat cu ondulatorul pentru a defini buclele naturale, îl port în toate felurile! Nu mă deranjează nici să îl prind într-un coc sub formă de melc, în vârful capului, sau să îmi fac o coadă de cal atunci când e prea cald afară.

De-a lungul timpului, am luat tot felul de decizii și am recurs la o mulțime de schimbări pentru părul meu. Îmi doream să îmi placă mereu culoarea, înaintea aspectului general și mai ales înaintea sănătății firului de păr… Nu e cea mai bună abordare, credeți-mă! La finalul anului trecut, am decis chiar să îmi fac singura șuvițe, la mine acasă.

Da, mi-am decolorat părul singură, pentru ca mai apoi să-l nuanțez, apoi să îl decolorez și să îl nuanțez iar. Însă nu m-am întrebat niciodată care sunt nevoile reale ale părului meu. Cât de hidratat este, cât de uscat, cât de fin sau cât de gros, dacă părul meu se bucură la fel de mult ca mine de îndreptatul cu placa sau de cocul strâns sub formă de melc, din vârful capului. Pe scurt, “nu i-am cerut niciodată părerea” părului meu și, multă vreme, sănătatea lui nu a mai fost atât de importantă pentru mine.

Care sunt nevoile părului meu?

Bine, însă, că mi-a venit mintea la cap și am decis să fac un experiment: să îmi studiez zilnic starea părului, chiar dacă între timp îl ondulez sau îndrept, dar nu îl mai colorez. Mai mult decât atât, l-am fotografiat în starea lui naturală, ca să observ exact cum evoluează starea lui. Doar așa cred că pot să aflu care sunt nevoile părului meu și cum le pot satisface.

Timp de 14 zile, așa cum spuneam și la început, m-am uitat la firele mele de păr și la scălp, în diferite momente ale zilei. Ce am observat și cum am aflat care sunt nevoile părului meu?

La vârfuri, firele de păr sunt despicate și, mai ales, uscate. Pe lungimi, acolo unde am decis să îl decolorez, părul este aspru, lipsit de strălucire și deshidratat. Mai mult decât atât, textura aspră și fapul că firele mele sunt subțiri, casante și foarte încurcate mă împiedică să îmi pieptăn bine părul.

Șuvițele au mereu un aspect dezordonat, indiferent dacă sunt pieptănate sau nu. Oricât aș încerca să îi confer un aspect ordonat, firele de păr se încurcă între ele și formează un ansamblu încâlcit și nu tocmai plăcut, mai ales în zona cefei.

Mai mult decât atât, firele de păr sunt foarte fine și subțiri, lipsite de volum, așa că se încurcă extrem de ușor, iar faptul că este uscat nici nu îmi permite să îl pieptăm așa cum mi-aș dori. Singurul mod în care pot obține o coafură reușită este să îl întind cu placa, dar nici atunci nu stă locului!

La atingere, firele sunt aspre și deshidratate. Știi senzația aceea pe care o ai iarna, când pui mâna pe rufele lăsate la uscat afară, iar ele îngheață? Exact așa se simte și părul meu…

Un alt lucru pe care l-am observat la părul meu? Nu stă niciodată așezat așa cum mi-aș dori. Firele aspre se încurcă și se împrăștie în toate direcțiile, iar la scurt timp după ce m-am pieptănat, părul meu capătă un aspect neîngrijit.

Cât despre scalp? Știu de multă vreme că părul meu are o tendință mare de îngrășare. Vara, mai ales, ar trebui să îl spăl zilnic ca să înlătur strălucirea inestetică dată de excesul de grăsime de la baza firului de păr!

După ce mi-am studiat părul timp de două săptămâni, am observat câtă nevoie de hidratare are acesta. Mai mult decât atât, am realizat cât de important ar fi să renunț, măcar pentru o perioadă, la placa de păr sau la ondulator.

Aceste 14 zile au fost un semnal de alarmă! Îmi dau seama că acum sunt tânăra și părul meu are vigoare și rezistență, dar cred că e doar un avantaj de moment. E imposibil să mi-l păstrez la fel de lung și de bogat dacă voi contiua sa îl “maltratez”cu tot felul de experimente, dacă nu mai voi gândi mai întâi la sănătatea lui și abia apoi la cum să mi-l coafez… așa că am decis să iau măsuri!

Nu cred în soluții miraculoase! Așa cum starea lui s-a deteriorat în ani de zile așa cred că e nevoie de timp și răbdare să-și revină. Cine va spune că are un tratament care dă rezultate peste noapte cred că vă păcălește. Din aceste considerente, mi-am îndreptat atenția către gama Botanicals Fresh Care. Nu știu dacă ați văzut-o în magazine sau dacă ați auzit despre ea, dar mă puteți citi pe mine peste două săptămâni – începând de azi o să folosesc întreaga gamă (șampon, balsam, mască și ulei pre-samponare) și o să îmi fac iar poze! Să văd dacă funcționează, dacă îmi aduce vreo schimbare, dacă e soluția ca părul meu să-și recapete hidratarea, volumul și catifelarea! Pentru că acestea sunt nevoile părului meu, momentan. Voi ține un jurnal -ilustrat din care să reiasă clar îmbunătățirile (sau lipsa lor :)) )

De ce am ales această gamă, în afară de avantajele promise părului meu? Pentru că simt că trăim într-o lume paradoxală, în care vrem să ne fie bine, dar facem rău naturii! E imposibil ca noi să trăim bine, să fim frumoase și sănătoase dacă trăim într-un mediu din ce în ce mai toxic și mai viciat de produsele pe care le folosim.

Gama Botanicals se bazează pe ingrediente de origine naturală, care încurajează reciclarea, responsabilitatea și sustenabilitatea și oferă șansa fiecărui utilizator să pună umărul (și capul :))) ) la protejarea mediului. Deși ani de zile a părut o temă de discuție vagă, care nu ne privea și nici afecta direct, cred că am ajuns în momentul în care frumusețea personală trebuie să meargă mâna în mână cu frumusețea naturii, la fel cum sântatea personală e într-o interdependență totală cu sănătatea naturii.

Așa că stați cu ochii pe mine – Botanicals va fi sub lupa împreună cu părul meu pe care sper să-l aduc într-o stare mai bună!