Daca esti o femeie activa, in cautarea unei game de cosmetice naturale, eficiente si multifunctinale pentru o rutina de frumusete simpla, in respect pentru siguranta ta si pentru mediu, alege sa incerci Wine4skin!

De ce inca o gama de cosmetice intr-o piata plina de oferte? Initial a fost pentru a raspunde unor nevoi personale. Pielea sensibila si inclinata la alergii m-a facut mereu sa citesc etichete (unele mult prea lungi) si mi-a limitat optiunile, facandu-ma sa caut produse blande cu pielea, dar in acelasi timp eficiente. Apoi numarul mare de produse, fiecare adresandu-se unei anumite probleme (si nu sunt destul de norocoasa sa ma confrunt numai cu una anume) a transformat ritualul de frumusete intr-o rutina prea lunga si obositoare. Asta m-a facut sa imi doresc o gama minimalista in ceea ce priveste numarul produselor din trusa de frumusete, dar si in ceea ce priveste numarul ingredientelor continute.

Cand a fost sa le aleg pe acestea din urma m-am gandit la natura ca cel mai generos si eficient furnizor de remedii. Si natura s-a dovedit mai aproape decat ma asteptam, dat fiind ca familia mea detine o vie si o livada de migdali. Acolo am gasit ingredientele cheie ale produselor visate: extractul si uleiul de struguri, uleiul de migdale dulci si apa de trandafiri, pe care le-am imbogatit cu active care sa imi ofere protectie, regenarare si comfort, dupa nevoie. Valentele ingredientelor alese sunt deja probate in timp si documentate asa cum educatia mea medicala m-a invatat sa pretind. Toate aceste resurse naturale locale trebuiau doar aduse impreuna si valorificate in acord cu toate normele de siguranta. Pentru aceasta am recurs la ajutorul unui specialist cu experienta, dar in acelasi timp mi-am aprofundat cunostintele urmand cursurile unei scoli specializate in formularea cosmeticelor naturale care a fost desemnata cea mai buna scoala de profil in anul 2020.

Au rezultat trei produse: o crema de zi, o crema de noapte si un ser pentru conturul zonei sensibile din jurul ochilor. Cand am decis sa ofer si altor femei produsele, a trebuit sa aleg un nume pentru brandul nascut, dar si o prezentare in acord cu intregul concept. Am optat pentru Wine4skin sperand sa sugerez nu numai resursa naturala folosita, ci si faptul ca optiunea oricui imi acorda credibilitate este castigatoare. In privinta ambalajelor, am cautat sa aiba forma recipientelor care ar gazdui in mod obisnuit vinul si culoarea verde, cea mai sugestiva pentru natura in deplinatatea atributelor sale. Dincolo de estetica, materialele folosite pentru ambalare se subscriu spiritului sustenabilitatii, adica sticla si carton reciclat.

Daca aceasta gama de produse se va bucura de o buna primire si apreciere, intentionez sa adaug un produs de curatare, unul pentru ingrijirea buzelor, unul specific de protectie solara si de ce nu, o gama de ingrijire pentru corp.

Featured foto by karelnoppe via Shutterstock