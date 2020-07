Petele pigmentare in sarcina - preventie si tratament

Pielea trece prin diferite modificari in sarcina, iar un exemplu este dat de petele pigmentare - iata de ce apar, cum pot fi prevenite si ce tratamente si solutii exista.

Sarcina este o perioada in care peste 90% dintre femei se confrunta cu modificari semnificative si complexe ale pielii. Aceste modificari sunt in general din cauza unor schimbari complexe endocrinologice, imunologice, metabolice si vasculare care apar in sarcina, ce pot influenta pielea in diferite moduri.

Photo by Ignacio Campo on Unsplash