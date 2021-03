Sfaturi pentru un ten sănătos: 4 măști de față care oferă pielii tale hidratarea de care are nevoie

Iată 4 măști de față care îți vor hidrata tenul!

De multe ori am întâlnit persoane care se plângeau de problemele lor cu tenul: acnee, coșuri, iritații și o piele uscată pe care nu o puteau hidrata cu niciun fel de cremă. Am început să mă documentez pentru a le sări în ajutor și am descoperit secretul: măștile pentru ten! Acestea nu doar că oferă pielii tale un aspect mult mai îngrijit, ci ajută și la o hidratare intensă, datorită ingredientelor care stau la baza acesteia. Astfel, îți recomandăm 4 măști de față care îți vor satisface toate cerințele în materie de ten!

4 măști pentru ten care oferă hidratare în profunzime

Garnier Skin Naturals Moisture+Aqua Bomb

Oferiți-vă o binemeritată relaxare cu o mască de față, după care tenul dumneavoastră va fi ca renăscut. Masca de pânză este incredibil de plăcută pe față, datorită extractului de rodie și acidului hialuronic, are efect de nutriție, umple ridurile și lasă tenul intens hidratat și revitalizat.

Masca poate fi comandată aici.

Missha Airy Fit Pearl

Bucurați-vă de ritualul de îngrijire în stil coreean care oferă tenului hidratare și hrănire! Masca textilă ecologică Missha Airy Fit Pearl cu ingrediente 100% naturale iluminează și reîmprospătează tenul instantaneu. Datorită metodei de preparare la rece, O Fresh up! masca aderă perfect la contururile feței astfel încât ingredientele din compoziție se absorb în totalitate.

Masca poate fi comandată aici.

Această mască este fabricata din ingrediente naturale care hidratează, îngrijesc, energizează tenul și îi oferă vitalitate. După doar o singură aplicare tenul devine mai neted, mătăsos, mai plin de viață, mai relaxat și mai luminos.

Masca poate fi comandată aici.

Masca de față cu caviar pentru regenerare și hidratare, DERMASEL Exclusiv

Masca cu caviar îmbunatatește elasticitatea tenului și reduce în mod vizibil ridurile și liniile feței după o utilizare regulată. Bucurați-vă de un ten revitalizat, ferm și o culoare trandafirie a feței, ca atunci când vă plimbați dimineața pe plajă! Îngrijire avansată pentru tenul tău din adâncul mării!

Masca poate fi comandată aici.

Sursă foto prima pagină Veles Studio/Shutterstock