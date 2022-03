Nou in Romania! Sinclair Pharma – Produse Injectabile pentru Estetica Faciala si Corporala

Produsele de estetica faciala Sinclair Pharma dau tonul unei noi ere in estetica minim-invaziva.

Sinclair Pharma lanseaza in Romania noi game de produse injectabile de inalta calitate, minim-invazive, cu accent pe volumizare, contur facial, lifting si stimularea colagenului pentru fata si corp: MaiLi, Lanluma, Perfectha, Ellanse si Silhouette Soft. Impresionante prin calitatea produselor, nivelul foarte ridicat de siguranta, dar, mai ales, prin naturaletea rezultatelor, produsele de estetica faciala Sinclair Pharma dau tonul unei noi ere in estetica minim-invaziva.

In industria estetica fillerele sunt extrem de populare la nivel international, fiind folosite de personalitati din industria de entertainment, precum Kim Kardashian, Kylie Jenner , Britney Spears , Katy Perry . Fillerele cu acid hialuronic au rezultate imediate, spectaculoase, fiind extrem de populare mai ales in randul femeilor. Ele pot fi folosite, in special pentru corectia si volumizarea anumitor zone ale fetei: buze, pometi, barbie, etc.

O alta metoda foarte populara pentru estetica fetei si a gatului o reprezinta firele resorbabile. Ultimele inovatii tehnologice din aceasta arie permit acum tratamente de lifting facial cu rezultate extraordinare, care pastreaza totodata aspectul natural al fetei. Vedeta de cinema, Eva Mendez nu s-a sfiit sa dezvaluie ca a apelat la fire pentru un lifting facial de invidiat.

Produse disponibile in portofoliul Sinclair Pharma:

MaiLi gama de acid hialuronic premium, pe baza tehnologiei OxiFree ce ofera un nou standard de calitate si rafinament in tratamente de estetica faciala. Portofoliul unic MaiLi contine fillere cu acid hialuronic cu un grad inalt de reticulare si este singurul brand de acid hialuronic unde mai putin produs ofera o flexibilitate si o volumizare superioara. Gama contine patru produse: Precise (conceput special pentru a trata liniile fine cu rezultate de lunga durata), Define (ideal pentru umplerea ridurilor profunde si reconstructia buzelor) Volume (conceput pentru volumizarea faciala si subdermala) si Extreme (cel mai puternic produs MaiLi, creat pentru a sculpta si remodela trasaturile faciale).

Lanluma este o gama de produse injectabile de stimularea colagenului pentru fata si corp, ce ating un nou nivel de calitate pe piata de estetica. ,,Lanluma duce sculptarea siluetei prin produse injectabile, la urmatorul nivel, generand rezultate impresionante ce vorbesc de la sine.” Chris Spooner, SEO, Sinclair Pharma. Acest produs injectabil cu acid polilactic (PLLA) este extrem de eficient si a fost creat pentru a se adresa necesitatilor pacientilor. Lanluma poate fi folosit pentru fata, maini, augmentare si remodelare fese, coapse si celulita, brate, decolteu si gat. Fillerele Lanluma sunt concepute pentru a stimula natural productia de colagen, fiind recomandate pentru pacientii cu pierderi mari de volum.

Perfectha este o gama personalizata de fillere cu acid hialuronic, fabricata in Franta, special conceputa pentru corectarea ridurilor, conturarea fetei si redobandirea volumului. Ofera rezultate imediate, cu aspect natural si de lunga durata. Perfectha este un brand cu inalta reputatie la nivel mondial, fiind situat printre cele mai populare alegeri, atat in randul doctorilor cat si al pacientilor.

Ellanse este o gama de produse injectabile, dedicata imbunatatirii calitatii pielii. Ellanse corecteaza imediat liniile si pliurile cutanate, restabileste gradual conturul facial, imbunatateste densitatea pielii, fermitatea, tonusul si textura din interior. Ellanse este un filler cu actiune dubla, ce actioneaza profund in piele pentru a trata cauza reala a imbatranirii, stimuland productia naturala de colagen din corp. Prin combinarea microsferelor delicate de Policaprolactona (PCL) cu un gel conductor pe baza de Carboximetil Celuloza (CMC), Ellanse actioneaza imediat volumizand zonele dorite.

Silhouette Soft este o gama de fire resorbabile inovatoare, ce foloseste o tehnologie unica pentru realizarea liftingului minim-invaziv. Tehnologia consta dintr-o serie de conuri speciale, care permit corectii inclusiv in zone extrem de dificile, precum vectorul linie marioneta – tampla. Silhouette Soft reprezinta cel mai inalt standard de lifting minim-invaziv cu fire resorbabile prezent in acest moment pe piata de estetica, fiind folosit in clinici de inalta reputatie din intreaga lume. Sigur, minim invaziv si eficient, Silhouette Soft este tratamentul ce remodeleaza si reda increderea in sine multor pacienti. Dintre persoanele publice care au apelat in trecut la liftingul cu fire putem enumera: Eva Mendez, Simon Cowell, Gwyneth Paltrow, Bella Hadid, Emily Ratajkowski , etc

Pentru a descoperi minunata lume a produselor Sinclair Pharma si multitudinea de beneficii oferite, va asteptam la lansarea oficiala a noi game in data de 23 martie la Palatul Stirbey, Buftea , incepand cu orele 18.00. Alaturi de noi o vom avea pe Dr. Alexandra Batani, medic dermatolog cu o experienta vasta in medicina estetica minim-invaziva si trainer medical Sinclair Pharma Romania, care va explica si ilustra beneficiile produselor. Alaturi de noi vor fi invitati speciali, medici cu experienta internationala in tratamente injectabile minim-invazive si mai multe persoane publice.

In plus, la eveniment vor participa si numeroase personalitati si vedete din lumea mondena, precum designer-ul de moda Adina Buzatu, Roxana Ciuhulescu, Denisa Nechifor, Oana Roman si Alina Sorescu.

Evenimentul reprezinta un nou inceput pentru piata de produsele de estetica faciala si corporala din Romania, oferind medicilor specialisti un set inovativ de instrumente de inalta calitate pentru efectuarea tratamentelor, dar noi posibilitati de tratamente estetice pentru pacienti si paciente, la un nivel de siguranta fara precedent. Gradul ridicat de naturalete al rezultatelor, alaturi de sinergiile existente cu alte tratamente de estetica, fac din aceste noi produse un real pas in viitor pentru estetica minim-invaziva.

