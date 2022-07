Pregateste-ti tenul pentru o vara perfecta

Pregateste-te pentru sezonul cald, bucurandu-te de o piele ferma cu FOREO BEAR si cele mai noi masti faciale Farm to Face

Temperaturile sunt din ce in ce mai ridicate, iar dorinta de a te bucura de apa marii sau de a te relaxa este si mai mare. Drumul catre o piele ferma si radianta care va straluci pe parcursul intregii veri nu a fost niciodata mai accesibil datorita FOREO BEAR.

Datorita masajului relaxant T-Sonic si a celui mai sigur tratament cu microcurent, vei obtine garantat o stralucire irezistibila care te va insoti in toate aventurile. Un dispozitiv puternic de tech beauty care ofera un lifting non-invaziv, dar si fermitate pielii si muschilor fetei. Microcurentul stimulator face pielea mai elastica si mai ferma, in timp ce pulsatiile T-Sonic™ relaxeaza punctele de tensiune musculara faciala si netezesc ridurile. FOREO BEAR are 5 intensitati de microcurent si antreneaza mai mult de 65 de muschi ai fetei si gatului.

Hidratarea e un must-have

Pentru a oferi pielii tale hidratarea si nutrientii necesari, alege sa folosesti cele mai fresh masti Farm to Face. Atitudinea de vacanta va fi completata de catre masca pe baza de ulei de cocos pentru piele deshidratata, care iti va oferi iluzia unei expeditii exotice prin tratamentul de 20 de minute. Aceasta poate fi combinata cu dispozitivul UFO 2 pentru a oferi o hidratare intensa a pielii. Masca este ideala pentru toate tipurile de piele, iar apa si uleiul de cocos din Indonezia iti vor asigura un aspect proaspat, moale si stralucitor al pielii.

Toate mastile de tipul Farm To Face sunt create din celuloza naturala, un ingredient obtinut din pulpa lemnului de eucalipt, fiind foarte usoare, biodegradabile si de 10 ori mai rezistente la bacterii in comparatie cu bumbacul - adaptandu-se perfect la orice forma a fetei.

Create pe baza celor mai atent selectionate si calitative ingrediente din intreaga lume, aceste masti naturale pe baza de plante actioneaza asupra pielii precum un smoothie hranitor plin de nutrienti si vitamine - asigurand un aspect frumos si sanatos al pielii.

Daca esti curioasa sa descoperi intreaga gama de produse FOREO, viziteaza www.notino.ro si alege dispozitivul tau preferat!

