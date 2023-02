Colorverse pentru unghiile tale: colecția de primăvară 2023 Me, Myself and OPI

Bine ai venit în Colorversul unghiilor tale! În primăvara anului 2023, colecția Me, Myself and OPI îți oferă culori într-un orizont al autoexprimării infinite.

Noua colecție de primăvară de la OPI, denumită sugestiv Me, Myself and OPI, îți prezintă o paletă de nuanțe inspirate de metavers, acolo unde culoarea nu cunoaște limite. Avem în față 12 nuanțe strălucitoare și pasteluri nefiltrate, în trei formule diferite OPI Gel Color, Infinite Shine și Nail Lacquer. Noua colecție este o demonstrație de mare actualitate și o celebrare a puterii culorii de a face din propriile unghii un vehicul care îți exprimă individualitatea în raport cu lumea și îți reflectă identitatea personală.

Fie că ești deja fan OPI sau pur și simplu iubitor de culoare, te vei îndrăgosti de nuanțele de roz, mai exact de baby roz și roz piersică până la roz pudrat și roz punch, în finisaje sidefate și strălucitoare. Me, Myself and OPI este o explozie de pasteluri jucăușe și confortabile, prinse într-un curcubeu de nuanțe: galben cremos, mandarină, turkestan și turcoaz cremos, pentru ca tu să poți face lumii o declarație dulce. Roșul puternic, de cireașă aprinsă, poate fi purtat ca un accent sau ca nuanță unică, îndrăzneață. Două nuanțe de violet, heliotrop și lavandă în amurg, oferă vibrații de echilibru, stabilitate și seninătate.

„Colorarea unghiilor oferă o modalitate la îndemână și versatilă de a-ți exprima personalitatea”, remarcă Suzi Weiss-Fischmann, co-fondatorul OPI și ambasadorul mărcii. „Cu Me, Myself and OPI, invităm pe toți purtătorii de culoare pe unghii să ni se alăture în metaverse – sau colorverse, cum îi spunem noi! unde putem fi oricine vrem să fim și cum vrem să fim – iar singura limită este propria imaginație.”

„Această colecție prezintă o gamă de pasteluri fresh, de inspirație digitală”, adaugă Jill Bartoshevich, OPI Global Director of Color Equity. „Cu nuanțe calde și primitoare, într-o gamă de nuanțe cremoase, strălucitoare și perlate, această colecție te încurajează să te distrezi cu culoarea. Trendul net al primăverii 2023 este nuanța NFTease Me - un turcoaz frumos și cremos.”

Colecția Me, Myself and OPI este disponibilă în variantele GelColor, Infinite Shine și Nail Lacquer:

OPI Gel Color oferă un finisaj perfect profesionist, durează până la trei săptămâni, în timp ce Infinite Shine oferă un finisaj cu extra-strălucire, în condițiile în care se aplică exact ca orice lac tradițional. Nail Lacquer are o formulă bogată, intens pigmentată, pentru o aplicare uniform.

Reprezentantul OPI în România este INTERBRANDS ORBICO SRL prin Divizia SALON PROFESSIONAL.

