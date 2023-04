PRIMUL CLUB EXCLUSIVIST DE BEAUTY- DESCHIS IN INIMA CAPITALEI

Vineri, 31 martie, a fost inaugurat The Beautiful Club, primul club exclusivist de beauty din Bucuresti, situat in centrul capitalei, pe strada Bocsa, nr 4, langa restaurantul Ciao Niki.

La deschiderea oficiala a centrului de infrumusetare au participat atat parteneri ai salonului, cat si bloggeri, jurnalisti si vedete de renume, precum artistele Theo Rose, Roxana Nemes, Elena Ionescu, prezentatoarele TV Majda Aboulumosha si Ameri Nasrin, top-modelele internationale Claudia Neghina si Geani Olaru, dar si Gabriela Dima, castigatoare a concursului MasterChef Romania din 2022.

Invitatii au socializat si au legat prietenii, in timp ce s-au delectat cu cocktailuri fresh, cu un candy bar savuros si cu muzica live, ce a intretinut atmosfera.

Centrul de beauty se desfasoara pe 2 nivele, intr-un spatiu generos si versatil, de peste 170 mp, fiind ideal si pentru organizarea de evenimente memorabile, precum petreceri aniversare, teambuildinguri cu tematica SPA, lansari de produse/servicii, traininguri, beneficiind, totodata, de avantajul pozitionarii centrale.

Sloganul salonului- Exclusive Lifestyle Society- dezvaluie factorii diferentiatori ai brandului, care este deja un reper in industrie, prin elementele de lux incorporate, prin atentia la cele mai mici detalii, design-ul inovator si investitia permanenta in aparatura si in echipa de specialisti.

Centrul The Beautiful Club se adreseaza, in primul rand, femeilor puternice si ambitioase, care au standarde inalte de beauty si pentru care ingrijirea constanta reprezinta o prioritate pentru starea lor de bine. Acestea se pot bucura de servicii complete de hairstyling, manichiura, pedichiura, masaj, cosmetica, terapii faciale si corporale hi-tech, precum si epilare definitiva cu laser.

Totodata, barbatii si copiii se pot bucura aici de tunsori moderne, realizate de hairstilisti cu o vasta experienta in domeniu.

Membrii clubului sunt fidelizati prin oferte personalizate, in functie de sumele investite in serviciile de beauty, sedinte gratuite, cadouri constand in produse profesionale si alte surprize, oferite cu ocazia evenimentelor importante din viata lor.

Asadar, centrul The Beautiful Club este un club exclusivist, in care o schimbare de look sau o sesiune de relaxare se intampla intr-un ambient hi-tech, creat dupa ultimele tendinte, care faciliteaza comunicarea, evenimentele, parteneriatele de business si legarea de noi prietenii.

Contact:

Adresa: Str. Bocsa nr. 4, sector 2

Telefon: 0743 248 400

Vizionare placuta