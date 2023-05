Combate acneea cu gama NO SPOT

Considerată o afecțiune dermatologică ce provocată disconfort atât în rândul adolescenților, cât și adulților, acneea poate apărea din multiple cauze: hipersecreția de sebum, dereglările hormonale sau stresul. Este important ca, în funcție de vârstă, cauze, gravitate și recomandările medicului, să alegi produsele potrivite și să își creezi o rutină specială de îngrijire a tenului.

Dacă încă nu ai încercat gama NO SPOT® pentru tenul cu tendință acneică, hai să-ți povestim puțin despre ea. Probabil te întrebi de ce ai alege NO SPOT®?

Dezvoltate sub rigori farmaceutice și respectând cele mai înalte standarde de calitate internaționale, produsele NO SPOT® ajută la reducerea și împiedică formarea imperfecțiunilor, petelor, coșurilor, comedoanelor. În plus, formulele refac, regenerează și fortifiază bariera cutanată a pielii și hidratează intens tenul.

Specialiștii din echipa Doctor Fiterman selectează și verifică atent materiile prime folosite, alegând ingredientele cu cel mai mic risc de a provoca alergii sau sensibilități ale pielii. Toate produsele Doctor Fiterman sunt testate dermatologic pentru a le garanta eficacitatea și tolerabilitatea. Sunt non comedogenice, produse cu apă purificată la standarde farmaceutice, fără urme de ingrediente modificate genetic, într-un proces de producție și materii prime neexpuse la radiații ionizate.

Gama NO SPOT® cuprinde produse pentru o rutină zilnică de îngrijire completă a tenului acneic:

Curățare: Apa Micelară Izotonică, Gelul Purifiant, Șervețele Purifiante

Tonifiere: Loțiunea Tonică Purifiantă

Îngrijire: Crema hidratantă sebo-reglatoare SEBOFIX, Crema purifiantă KERATOFIX, Crema/Gelul hidratant/ă anti-imperfecțiuni severe și recurente SKINFIX.

Protecție solară: Crema Doctor Fiterman SUN PROTECT cu SFP 25 sau SPF 50

Descoperă gama NO SPOT® în farmaciile partenere și pe magazinul online: www.shopfiterman.ro. Urmăriți-ne și pe rețelele de socializare: @DoctorFiterman

