URIAGE SERUM BOOSTER: NOUA VIZIUNE DESPRE HIDRATARE UNEȘTE EXPERTIZA CU EFICIENȚA ȘI INOVAȚIA

Prin linia de îngrijire a pielii EAU THERMALE, Laboratoarele Dermatologice Uriage s-au impus ca experți incontestabili în hidratarea cutanată. De-a lungul anilor, Uriage a lansat produse de îngrijire care au modernizat rutinele de frumusețe și modurile de a privi hidratarea.

Astăzi, Laboratoarele Dermatologice Uriage dezvăluie EAU THERMALE Serum Booster H.A, un adevărat shot de hidratare pentru piele, și impun o nouă viziune asupra hidratării. Un proces de resetare a pielii care va seduce toate generațiile. Dotat cu două brevete, acest concentrat de inovație revitalizează și revigorează pielea zi după zi.

FUNDAMENTELE PIELII

Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că apa este o componentă esențială a pielii, hidratarea fiind primul gest fundamental în menținerea frumuseții și strălucirii ei (apa reprezintă aproximativ 15% din stratul cornos, partea superioară a epidermei). Ea este stocată în straturile dermei sub formă de gel, grație colagenului și acidului hialuronic. În zona de joncțiune dintre derm și epiderm, concentrația apei ajunge la 70%. Pentru a menține o hidratare optimă, straturile superioare ale epidermului au rol protector și reglator. Filmul hidrolipidic reglează hidratarea prin menținerea substanțelor higroscopice, permeabile, care au afinități cu apa în celulele cornoase. Stratul cornos, alcătuit în principal din cheratină și lipide, formează un ciment care păstrează o coeziune celulară bună, pentru a limita pierderile insesizabile de apă. În cele din urmă, stratul granular reglează evaporarea apei și etanșează pielea, datorită joncțiunilor strânse. Această barieră permite pielii să mențină un nivel de apă necesar pentru buna sa funcționare și o protejează împotriva agresiunilor externe, cum sunt poluarea, soarele, diferențele bruște de temperatură, vântul puternic etc.

DESHIDRATAREA ȘI MULTIPLELE SALE CONSECINȚE

Când bariera cutanată este deteriorată, apa se evaporă mai rapid. Treptat, pielea se usucă și apar imediat consecințe la nivelul aspectului și confortului ei. Deshidratarea perturbă și microbiomul pielii. Pielea devine astfel mai permeabilă la agresorii externi, poluanți, alergeni și microorganisme patogene. Apoi, ea devine mai sensibilă și mai fragilă. Semnele deshidratării sunt numeroase și binecunoscute: pielea începe să „ne strângă“, pare uscată și ternă. Tenul își pierde strălucirea; nici machiajul nu mai rezistă pe ten. Prin urmare, este necesar să aducem pielii o doză zilnică de hidratare.

GESTURI PE CARE SĂ LE FACI ÎN FIECARE ZI

Când pielea este deshidratată, este absolut necesar să restabilim funcția de „barieră” a pielii și să-i oferim o rutină de igienă adaptată. Apoi, ar trebui eliminate:

spălatul frecvent, îndelung, cu apă fierbinte, care elimină lipidele care formează bariera cutanată;

alimentația dezechilibrată, consumul insuficient de apă (este indicat să bei cel puțin 1,5 litri de apă pe zi și să consumi alimente bogate în apă și acizi grași omega 3 și 6);

consumul de alcool și fumatul.

Uriage EAU THERMALE Booster HA, un ser cu textură fluidă, ce se absoarbe complet și oferă catifelare

O piele sănătoasă, hidratată în profunzime și plină de vitalitate îți oferă încredere și o stare de bine în orice moment al zilei. Serul EAU THERMALE Booster HA de la Uriage este potrivit tuturor tipurilor de piele (chiar și cele mai sensibile) și conține o formulă eficientă compusă din: acid hialuronic în proporție de 1,5%, pur și natural, 97% ingrediente active de origine naturală (extract din floare de nalbă cu efect antioxidant și hidratant), Aquaxyl (optimizează fluxul de hidratare al pielii, reducând pierderea de apă transepidermică), Apă Termală Uriage și două noi brevete precum:

LN MODUL - stimulează langerinele, mai exact, glicoproteinele prezente la suprafața celulelor epidermei cu rol în detecția microbiană și activare a sistemului imunitar.

BARRIER - limitează pierderea de apă din țesuturi și previne iritația.

Un adevărat shot de hidratare, serul transformă orice rutină skincare într-una ultraperformantă prin resetarea și restabilirea echilibrului pielii. EAU THERMALE BOOSTER H.A SERUM este primul gest pentru o piele mai fermă (înlătură liniile fine de pe ten apărute în urma deshidrătării), luminoasă și uniformă.

SHOT – 3 rezultate #SKINRESET

O formulă completă, dezvoltată de experți, care oferă pielii:

hidratare timp de 24 de ore (eficacitate 97% grație H20 COMPLEX);

consistență (eficacitate 86%);

netezire (eficacitate 100%).

BOOSTER H.A SERUM are o textură lejeră, ce învăluie pielea și îi oferă elasticitate. Aplicarea se face ușor și eficient, cu ajutorul pipetei - 2-3 picături aplicate înainte de crema hidratantă, dimineața și seara, sunt suficiente.

Rezultatele serului Uriage Ser Booster HA:

La atingere pielea devine mai catifelată, revitalizată și netedă;

Revigorată, aceasta își recapătă consistența și devine mai suplă și elastică;

Parfumul natural oferă o experiență olfactivă specială: bergamotă, piersică cu note de lăcrămioare și cedru.

Detalii suplimentare despre ingrediente:

APA TERMALĂ URIAGE, ACTIVĂ, REGENERANTĂ ȘI PROTECTOARE

100% fiziologică, Apa Termală Uriage este 100% pură și naturală. Este izotonică: concentrația sa de minerale este similară celei a organismului uman. Cu cele 11 g de minerale și oligoelemente per litru de apă, apa termală Uriage are o concentrație minerală de cel puțin două ori mai mare în raport cu majoritatea celorlalte ape termale. Apa Termală izotonică Uriage este asemănătoare serului fiziologic (concentrațiile de clorură de sodiu sunt similare); suplimentar, ea are proprietatea de a pătrunde în epidermă fără a modifica în niciun fel dimensiunea celulelor pielii. Acest veritabil „ser fiziologic” natural crește sinteza de filagrine (proteina de agregare filamentară), constituent al așa-numiților Natural Moisturizing Factors (NMF), precum și de claudine, proteinele care mențin joncțiunile strânse dintre celule. Aceste două acțiuni vin în sprijinul etanșeității barierei cutanate, astfel încât ele permit menținerea unui nivel optim de hidratare. Joacă un adevărat rol de barieră. Brevetul LN MODUL, exclusiv Uriage, a fost integrat în formula noului Ser Booster HA pentru a stimula sistemul natural de apărare și a întări bariera imunitară.

ACIZII HIALURONICI, ALIAȚII NECONDIȚIONAȚI AI PIELII

Prezent în mod natural în organism, acidul hialuronic se găsește în principal în epiderm și derm. Acțiunea lui este puternic hidratantă deoarece poate capta până la 1000 de ori greutatea sa în apă. Acidul hyaluronic are greutăți moleculare diferite. Cu cât molecula este mai mică, cu atât ea acționează mai adânc în piele. Formula noului Serum Booster H.A combină două tipuri de acid hialuronic, pentru a acționa pe toate nivelurile pielii:

ACID HIALURONIC CU GREUTATE MOLECULARĂ MEDIU-SCĂZUTĂ Greutatea sa moleculară scăzută îi permite să ajungă rapid la epiderm. Stimulează joncțiunile strânse, limitând astfel pierderea transepidermică de apă și îmbunătățind tonusul pielii. De asemenea, ajunge la fosfolipidele responsabile cu fixarea apei în stratul cornos, pe care le protejează de oxidare. În cele din urmă, captează cantități mari de apă, exact ca un burete. Stratul superficial al pielii este hidratat și consistența lui este refăcută rapid.

ACID HIALURONIC CU GREUTATE MOLECULARĂ FOARTE MICĂ Pătrunde în cel mai profund strat al epidermului pentru a stimula activitatea celulară a keratinocitelor și fibroblastelor, responsabile de producerea de colagen și elastină. Întărește țesutul pielii și reface durabil consistența pielii.

FLOAREA DE NALBĂ, SUPERPROTECTOARE

Microbiomul cutanat acționează ca o barieră împotriva atacurilor venite exterior. Pentru a evita orice dezechilibru, este important să lupți împotriva deshidratării. Extractul de floare de nalbă, cultivată în Franța oferă pielii rezistență împotriva agresiunilor externe și previne astfel riscul de îmbătrânire prematură. În consecință, pielea devine mai netedă și mai moale.

Preț – începând de la 110 lei.

Produsele Uriage sunt disponibile online și în farmacii – atât lanțuri naționale, cât și regionale și independente (Farmaciile Tei & Bebetei, Dr. Max, Help Net, Remedium, Mattca, Morpheus, Nordpharm, Salofarm sau pe platformele e-commerce, precum eMag.ro). Întreabă și tu medicul sau farmacistul despre produsele Uriage și, în funcție de nevoi, alege-le pe cele care ți se potrivesc.

Uriage.ro (Instagram)

Uriage.Romania (Facebook)

Uriage.com/RO/ro (website)

Vizionare placuta