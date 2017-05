Saptamana trecuta am ochit pe Facebook o imagine cu un schimb de mesaje intre un tip adorabil si iubita sa anxioasa. Ea intreba din senin: Suntem ok? iar el raspundea fara ezitare Sigur ca da.

Cine n-a cersit in viata lui confirmari, rade deja cu toate partile corpului. Restul de 99% (din populatia feminina) are deja un zambet cat felia de pepene rosu. Inteleg ca este dificil sa traiesti cu cineva care sta permanent cu ochii pe drobul de sare. Insa, in calitate de om super anxios, va garantez ca e cel putin la fel de greu sa fii cel care se teme tot timpul de tot.

Nu sunt aici sa ma plang, ci ca sa aduc solutii. Pentru ca simt ca am gasit cateva super utile, pentru ca am stans in tolba mea deja mai multe instrumente cu care poti rezista anxietatii, pentru ca am invatat sa traiesc cu fricile mele si, nu in cele din urma, pentru ca sunt multi cei care au nevoie.

Forta gandirii pozitive iti poate vindeca viata

De la bun inceput vin cu leacul magic: Solutia impotriva anxietatii este gandirea pozitiva. Daca privesti permanent catre scenariul bun dupa care se pot intampla lucrurile, nu mai te confrunti cu frica. Ar fi simplu daca problema la anxiosi este fix asta: Nu reusesc sa gandeasca pozitiv. Ba dimpotriva, statistic vorbind vad mai multe sanse de esec decat de succes. Asa ca toti ceilalti din jur sunt doar inconstienti.

Pentru cei care nu s-au nascut cu capul plin de ganduri pozitive, cu optimismul in gene si increderea in buzunar, sunt aici ca sa va initiez in arta gandirii pozitive prin cateva trucuri pe care le-am invatat mai mult de nevoie decat de voie.

Puterea gandului: Ce-ar fi fost daca?

Cand ni se intampla ceva rau, nu luam in calcul ca alternativa decat varianta in care totul mergea bine. De exemplu: Ce ghinion ca nu a sunat ceasul de dimineata, m-am trezit tarziu, am ratat sedinta de la prima ora, seful s-a suparat, etc. In acest caz, ne gandim automat ca vina este a ceasului: daca suna mai devreme, nu intarziam la sedinta si totul ar fi fost ok.

In realitate, exista o multime de variabile, nu toate generand un scenariu mai bun decat cel care s-a intamplat. Am putea sa ne imaginam ca dormind mai mult, am evitat sa fim prezenti la o anumita ora unde am fi fost victima unui accident grav. Un alt exemplu, poate chiar mai graitor, este cazul unor pasageri care au ratat zboruri cu avioane care ulterior s-au prabusit.

Uneori, gandirea pozitiva inseamna a lua in calcul variante mai rele care NU s-au intamplat. Este un exercitiu pe care il poti practica incepand chiar din acest moment, rememorand diverse evenimente din viata ta pe care le-ai considerat intotdeauna ca fiind momente proaste.

Convinge-te ca Universul iti vrea binele, nu raul

Sursa: Giphy

Odata ce incepi sa acorzi atentie semnelor din jur, iti vei crea un limbaj comun cu Universul. Vei invata sa ii vezi semnalele si te vei obisnui sa le asculti chiar daca uneori nu le vezi logica. Povestea cu ceasul este un exemplu si de aceasta data.

Odata ce incepeti sa comunicati, observi ca mici detalii te poarta pe drumuri sigure si te ocolesc de necaz. Aceasta minune se intampla pentru ca Universul, cel cu care tu ai invatat sa te contectezi, este construit pe legea binelui - n-am spus-o eu, ci prof. dr. Constantin Dulcan, in cartea sa, Inteligenta materiei, un tratat care aduce dovezi stiintifice pentru existenta unei entitati superioare care ne vrea binele.

Daca vrei sa citesti o singura carte, citeste Inteligenta materiei! Iti va schimba viata!

Crezi in Ceva!

Poti sa crezi in Dumnezeu, Buddha sau ca suntem intr-o simulare a unei inteligente artificiale, e treaba ta: cauta acea varianta care sa intalneasca convingerile tale. Mai apoi, afla ca aproape toate culturile si religiile lumii au ingeri pazitori, ghizi spirituali si spirite protectoare. Cauta-l pe al tau. Vorbeste-le, cere-le ajutorul, roaga-i sa iti dea ganduri pozitive. Daca stai o clipa sa te gandesti, prima rugaciune pe care o invata copii crestini contine chiar rugamintea de a fi protejati si indrumare spre a face bine. Asadar, sa cauti pozitivul in viata ta nu este o gaselnita moderna, metoda functioneaza de mii de ani. Foloseste-o!

Atitudinea pozitiva atrage ganduri pozitive

La fel ca in orice domeniu, inceputul e cel mai greu. Fa un efort, mobilizeaza-te si umple-ti capul si viata de elemente pozitive: ofera-i dragoste corpului tau cu hrana sanatoasa si exercitiu fizic. Mediteaza pentru a-ti goli mintea de agitatie si pentru a face loc recunostintei. Recunostinta care, daca nu stiai, este antidotul fricii. Vei vedea ca incet, incet, gandurile negre vor lasa loc celor pozitive iar tu te vei obisnui sa privesti in primul rand spre jumatatea plina a paharului.

Cand nimic altceva nu merge, da-ti shut down! Uneori pesimismul este doar extenuare. O zi de concediu, o portie din mancarea preferata si o noapte de somn bun pot schimba cu totul perspectiva!

Foto by Rawpixel.com