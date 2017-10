Universul lucreaza intotdeauna in favoarea noastra numai ca este in firea omului sa se indoiasca de asta. In cel de-al doilea episod din seria Traieste. Zambeste. Iubeste vreau sa iti reamintesc ca NU ESTI SINGURA, chiar daca de multe ori ai impresia ca cei din jurul tau te-au parasit.

Universul iti va scoate tot timpul in cale oamenii de care ai nevoie pentru a trece cu bine peste momentele grele din viata.

Mantra pe care iti propun sa o exersezi in urmatoarea perioada, pana cand ne vom revedea din nou este: UNIVERSUL MA IUBESTE SI MA SUSTINE.