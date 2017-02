Ce haine in culori metalizate poti purta primavara aceasta?! E simplu – cele care iti plac cel mai mult!

Si in 2017 ai liber la purtatul articolelor vestimentare in culori metalizate. Si ai liber sa le porti pe strada, in oras, la locul de munca si la petreceri. Nu exagerez! Daca gasesti sa faci combinatia potrivita, poti purta bluza gri metalizat si intr-o zi plictisitoare petrecuta in birou.

La fel si fusta midi in pliuri pe care am vazut-o la multe fete toamna trecuta si pe care o poti combina cu un pulover si botine intr-o zi de primavara racoroasa. O sa-ti schimbe starea de spirit.

Desi nu mai ies in cluburi, eu am ramas fascinata de acest puloveras scurt pe care ma si vad purtandu-l la un eveniment organizat intr-un local de noapte, cu o pereche de pantaloni negri sau cu o fusta cu talie inalta. Obsesia mea pentru palarii nu ma face decat sa adaug acestui outfit o palarie neagra mare si o pereche de botine cu toc gros.

Pe deasupra imi iau jacheta de piele si sunt gata sa cuceresc lumea.

Pulover scurt: 109 lei

Ah, asa ma ia uneori valul de fericire cand scriu si imi inchipui tot felul de outfit-uri…

Rochiile si fustele metalizate pastreaza-le pentru petreceri si iesirile in club, mai ales daca sunt modele mulate pe corp, cu decolteu sau scurte.

Intotdeauna este bine sa stim care este limita, asa ca o rochie metalizata poate fi purtata la o sesiune de shopping doar daca nu “tipa” pe tine.

Rochie de club: 89 lei; Body: 117 lei; Rochie cu decolteu: 119 lei

Fusta gri/auriu metalizat, midi si mulata pe corp este o piesa vestimentara eleganta pe care o porti in combinatie cu o bluza simpla si pantofi stiletto daca vrei sa obtii un look de zi.

Tot pentru zi am ales si un body cu volanase pe care il combini cu blugi cu talie inalta si pantofi casual.

Daca vrei o rochie in culori metalizate, mulata si scurta, iti recomand un model cu maneci lungi. Se poarta cu dres si botine si geaca de piele pe deasupra. Vei obtine un outfit sexy si cool, dar decent.

Rochia metalizata scurta si cu bretele subtiri este adecvata pentru o petrecere intr-un club.

Rochie cu bretele subtiri: 199 lei; Fusta in pliuri: 89,40 lei

Fusta midi: 169 lei; Rochii cu umerii goi: 98 lei

Ce e de luat in calcul atunci cand porti haine in culori metalizate este ca nu ai nevoie de (prea multe) accesorii. Stralucirea materialului care iti acopera trupul este mai mult decat suficienta.

Sursa Foto Front Page: HighKey/Shutterstock