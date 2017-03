Se mai poarta salopete in 2017?

Salopeta lunga cu umerii goi

Inchipuie-ti doar cum o sa arati in aceasta salopeta lunga cu umerii goi! Cat de misterioasa si provocatoare te vor vedea barbatii cand o sa apari cu parul prins in coada de cal, cu un choker la gat, sandale cu toc inalt in picioare, iar formele iti vor fi puse in valoare de salopeta mulata.

Ca si geanta, alege un model plic sau una de dimensiuni mici cu bretea din lant argintiu.

Salopeta lunga: 159,90 lei