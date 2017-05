Camasa barbateasca cu imprimeu

Aici e vorba deja de tipi profesionisti in ale imbracamintei. Serios! N-ai sa vezi nicicand un tip “cuminte” intr-o camasa cu imprimeu!

Fie, poate rarisim o camasa in carouri ideala la blugi. Pe langa clasica deja camasa cadrilata, mai gasesti si o camasa in dungi la pantaloni la dunga si pantofi office. Dar nu ne referim la aceste printuri cand spunem ca se poarta camasile barbatesti cu imprimeu in primavara-vara 2017.

Daca barbatul tau este pasionat de moda, alege-i o camasa cu imprimeu floral (florile mici aglomerate se poarta!). Sau poate o camasa cu buline. Ori un model de camasa barbateasca cu picatele. Efectul camasilor barbatesti cu print este asemanator sosetelor colorate pe sub pantalonii la dunga: fabulos!

Camasa barbateasca cu print pentru vara aceasta