Din start m-am gandit cat de tare ar fi sa pot locui o zi, o saptamana sau chiar o luna intr-o caravana frumos amenajata (asa cum am vazut in telenovela Kassandra) si amplasata intr-un colt cu multa verdeata, undeva la marginea orasului, si sa ma imbrac in rochii lungi si vaporoase, toate cu imprimeuri florale, pe cap sa port esarfe si bentite, iar mainile, gatul si urechile sa-mi fie infrumusetate de bijuterii mari si galagioase.

Stilul gipsy este un stil deosebit. In primul rand ca exprima feminitate si eleganta, iar femeile din acest neam au impresionat prin frumusetea lor si prin bunul gust. Intr-adevar, nu toate au simtul estetic dezvoltat, asa cum se intampla in toate colturile lumii, insa am eu in cap tiparul acelor gipsy women pe care oricine le-ar invidia. Si stii la ce ma refer.

Rochii cu model gipsy