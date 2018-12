Viața se compune dintr-o sumă de momente. Unele trec atât de repede, încât prea puțin reușim să le trăim. Altele ne rămân întipărite pe retină și lipite de suflet. Momentul în care primim un cadou, fix pe sufletul nostru, face parte din momentele a căror energie am vrea s-o simţim la nesfârșit. La rândul nostru, de fiecare dată când surprindem cu un cadou, emoția este una dublă. Emoția în așteptare, de a ne fi pliat sau nu peste așteptările celuilalt, dar și emoția de a realiza că am adus bucurie.

De Crăciun, oferă bărbatului important din viața ta un cadou de suflet fără a aștepta nimic altceva în schimb decât o privire de sinceră bucurie. Creează un moment unic și care va dăinui în timp. Noi te ajutăm cu câteva idei de cadouri de Crăciun pentru bărbați numai bune de oferit domnilor din viața ta:

1. Busola (cadou de Crăciun pentru bărbații deBUSOLAți)

Probabil că o busolă nu face parte dintr-un Top10 de idei de cadouri obișnuite. Din contra, busola reprezintă o idee total altfel de cadou potrivit bărbaților. Pentru soț, tată său, și, de ce nu, chiar pentru șef.

Soțului pentru a i se reconfirma faptul că el este stâlpul familiei, iar tu apreciezi fermitatea prin care își susține familia.

Tatălui, cea mai importantă persoană care ți-a călăuzit pașii în viață. Crăciunul e un moment în care îi poți mulțumi pentru tot ceea ce ți-a oferit oferindu-i o busolă alături de o reinterpretare specială a punctelor cardinale: N de la Noroc, S de la Sănătate, E de la Energie, V de la Veselie.

Șefului, fiindcă îți ghidează acțiunile în cadrul activităților de fiecare zi de la serviciu. Cu ocazia Crăciunului, îi puteți oferi, ca și cadou din partea echipei, o busolă care să-l orienteze spre luarea celor mai bune decizii.

2. Cutia de ceasuri (pentru bărbații colecționari)

Există o categorie de bărbați pentru care accesoriul indispensabil și cel mai de efect este ceasul. Chiar și femeile îi găsesc extrem de atractivi pe bărbații care afișează la încheietură un ceas cool. Dacă și tu ai lângă tine un astfel de bărbat, îi poți oferi cadou de Crăciun o cutie de ceasuri. O cutie de ceasuri compartimentată pe cât mai multe zone. Pentru ceasul sport, casual, elegant și nu numai. Poți opta pentru o cutie de 3, 6 sau inclusiv 20 de ceasuri. Sau dacă dorești ceva mai mult, alege o cutie multifuncțională care să reunească la un loc ceasuri – butoni - ac de cravată și alte accesorii masculine. Cutia de ceasuri poate fi un cadou de Crăciun pe măsură pentru soțul, tatăl sau nașul de cununie.

3. Set bărbierit (pentru bărbații cu obrazul fin)

Orice bărbat îngrijit, care acordă atenție imaginii personale, trebuie să aibă un set de bărbierit. Ritualul bărbieritului caracterizează o bună parte a bărbaților. Probabil că ai urmărit acest lucru și la tatăl tău, pentru care bărbieritul reprezenta un ritual pe care nu-l sare niciodată. Alege să oferi drept cadou tatălui sau soțului, un set de bărbierit premium pe care să se poată baza multe dimineți de acum încolo. În final, vei putea spune că ai avut și tu o contribuție covârșitoare la crearea unui…obraz fin.

4. O pereche de butoni de cămașă (pentru bărbații la 4 ace)

O ținută nu va fi niciodată una impecabilă în lipsa unor butoni atașați la manșeta cămășii. Butonii reprezintă un accesoriu de efect menit să amplifice imaginea oricărui bărbat, indiferent de vârsta sau statutul său. Dacă soțul tău este un tip care iubește rafinamentul și eleganța, îl poți surprinde de acest Crăciun cu o pereche de butoni de lux Dalvey. Rafinament scoțian va scrie pe el!

5. Clips de bani cu portcard (pentru bărbații mereu asigurați)

Un accesoriu surprinzător și pe care nu-l vezi chiar la oricine este clipsul de bani, nu-i așa? Un astfel de obiect reprezentă o opțiune inspirată de cadou de sărbători pentru orice bărbat care iubește energia banilor. Se știe că bărbaților nu le place să meargă nicăieri fără bani la ei, deci ideea își are justificare. Un clips de bani cu portcard, model business sau elegant, va sublinia imaginea unui bărbat stilat, atent la detalii și…cu bani la el. Orientează-te după un model care poate fi gravat și oferă acest accesoriu util ți rafinat soțului tău. Pentru a respecta tradiția, asigură-te că în noaptea dintre ani are clipsul cu bani (doldora) la el.

6. Ceas de birou decorativ (pentru bărbații pierduți la birou)