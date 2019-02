Iubirea e universala, nimeni nu spune ca este musai sa sarbatoresti iubirea atunci cand este trecuta in calendar. Daca tu simti sa celebrezi acest sentiment minunat o luna intreaga, de ce n-ai face-o?

Opteaza pentru cateva tinute care sa te completeze si sa iti redefineasca viziunea, lasa-te cuprinsa de energie si adopta o atitudine romantica si visatoare. Pana la urma, despre asta este februarie – despre iubire!

Clasic Chic

Nimic nu este mai clasic ca alaturarea unei camasi cu o fusta conica. Pe cat de atragatoare este aceasta combinatie, pe atat de usor este sa o porti dar, mai ales, sa o asortezi. Opteaza pentru o camasa in tendinte, care sa scoata tinuta din zona stilului clasic, precum un model animal print.

Camasa dreapta, Coralia, poate fi purtata toata luna, in zeci de combinatii reusite. Daca vrei sa porti aceasta tinuta la o cina romantica, spre exemplu, asorteaza camasa cu fusta conica Adria, si vei obtine un look senzational.

Rochia rosie

Rochia rosie este item-ul care nu trebuie sa lipseasca din garderoba in luna februarie, nici chiar in luna martie, pregateste-te sa o porti cat de des.

Opteaza pentru o rochie versatila, pe care sa o porti la birou, la intalnirea cu colegii sau la o intalnire cu partenerul tau, in functie de cum o accesorizezi si de machiajul pe care alegi sa il porti.

Rochia dreapta de la Hermosa din triplu voal , cu maneci trei sferturi din dantela sparta, este ideala pentru aceasta perioada a anului, reusind sa acopere cu succes toate punctele cheie ale unei rochii speciale.

O poti purta cu tocuri inalte argintii pentru iesirile in oras sau cu dresuri mate negre atunci cand vrei sa o porti la birou. Are acum un pret special si o gasesti la reduceri in magazinele Hermosa.

In style – confortabil

Daca stilul tau este unul relaxat, nu trebuie sa schimbi nimic! Lasa tinutele pe care le adopti sa te descrie si opteaza pentru item-uri in care te simti bine.

Pune accentul pe confortabil, dar adopta un stil in trend. Bluza Dasha poate fi purtata cu perechea favorita de jeans, colanti sau pantaloni.

Imprimeul grafic si culorile stralucitoare transforma aceasta bluza in articolul favorit din garderoba! Detaliul cu funda ii ofera un aer romantic iar atentia ta la detalii va atrage toate privirile celor din jur.

Indiferent de tinutele din aceasta luna, atitudinea ta este cea care conteaza. Da-ti voie sa te simti frumoasa, in timp ce te lasi iubita si rasfatata.

Bucura-te de luna iubirii in articolele vestimentare marca Hermosa. Hermosa creeaza si comercializeaza de peste 20 ani produse vestimentare realizate in Romania. Cu 3 magazine proprii in Braila, Focsani si Constanta, Hermosa este prezenta in toata tara si prin magazinele partenere. Poti comanda online de pe www.hermosa.ro cu transport gratuit la comenzi de peste 99 lei.