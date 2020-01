4 salopete de iarnă pentru copii: costume de ski potrivite pentru cei mici

Costumele de schi pentru copii trebuie să fie cât mai simple și cât mai practice, mai ales pentru niște prime experiențe de iarnă. Găsești câteva propuneri simpatice pe care cei mici să le încerce în acest sezon.

Costumele de schi sau salopetele de iarnă trebuie să fie călduroase, să asigure protecție și să te ferească de vânt sau ninsori. Pentru copii sunt cu atât mai importante aceste caracteristici pentru că cei mici se pot îmbolnăvi mai ușor. Plus că sunt ceva mai stângaci în practicarea unui sport de iarnă, mai ales că sunt la niște prime experiențe de acest gen. Pentru a veni în întâmpinarea unei eventuale vacanțe pe pârtie, am selectat mai jos câteva modele de salopetă de schi pentru cei mici.

Costum sport de schi pentru copii

De la Icepeak Joiner această salopetă are o croială regular fit, ceea ce înseamnă că lasă libertate în mișcare. În plus este confecționată dintr-un material ce protejează de vânt și apă, asigurând totodată și confort pentru activitatea sporturilor de iarnă. Are un mic decolteu la baza gâtului, gluga este detașabilă, manșetele elastice și buzunarele sunt frontale cu fermoar. Talia se ajustează la nevoie și piesa este rezistentă la vânt.

Salopetă de iarnă pentru schi

De la Five Season Jaffna acest costum pentru schi este potrivit celor mai îndrăzneți prichindei, celor care nu se tem să înceapă o activitate sportivă solicitantă și provocatoare. Acesta îmbină albul cu negrul și oferă protecție în orice condiții meteo, mulțumită tehnologiilor moderne. Salopeta este perfectă pentru o escapadă la munte - are impermeabilitate, respirabilitate și protecție împotriva vântului. Este prevăzută cu mâneci lungi, gluga, buzunare și cusături întărite, plus elemente reflectorizante pentru o mai buna vizibilitate.

Ușor de întreținut și mai ales foarte colorat pentru copii, astfel că aceștia îl vor îndrăgi instant. Costumul are un material tare bun pentru că pe lângă faptul că oferă căldură și confort, protejează de vânt și ploi sau ninsori. Are talia elastică, gulerul confortabil, iar printul este unul vesel și potrivit celor mai mici dintre amatorii sporturilor de iarnă. Are atât impermeabilitate, cât și izolație termică plus elemente reflectorizante.

Costum de schi impermeabil

De la brandul Athletic, această salopetă de iarnă este model unisex, potrivită atât băieților, cât și fetițelor. Pe o combinație de nuanțe deschise de roz/gri, este confecționată din poliester. Închiderea se face cu fermoar și velcro, iar ca detalii se remarcă prin parazapezi, gluga detașabilă cu capse, buzunare laterale cu fermoar, șlițuri cu fermoar și partea superioară care este dublată.

foto: By 2shrimpS, Shutterstock