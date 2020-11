Pregătește-te pentru sezonul rece: 4 ghete de iarnă care îți vor încălzi picioarele iarna aceasta

Pe lângă geci, fulare și mănuși, trebuie să ne alegem și perechea perfectă de ghete pentru iarna aceasta!

Iarna este anotimpul în care oamenii își fac cele mai importante cumpărături! Ghetele sunt articolele care nu au cum să lipsească din lista cumpărăturilor pentru sezonul rece, iar noi îți sărim în ajutor cu câteva perechi care îți vor încălzi picioarele iarna aceasta! De curând, în timp ce mă uitam prin diverse magazine, am descoperit câteva încălțări de iarnă care m-au surprins plăcut datorită modelului aparte și calității produsului! Astfel, am decis să vă arăt și vouă ce am găsit și să vă ajut în realizarea achiziționării articolelor vestimentare de iarnă!

4 perechi de ghete care te vor încălzi iarna aceasta

Ghete casual talpă joasă cu vârf ascuțit și închidere cu șireturi

În sezonul rece căutam încălțăminte de calitate care să arate bine și să ne diferențieze de ceilalți. Această pereche de ghete are un design inedit îmbinand prin cusături delicate din pielea naturală ușor lucioasă și pielea naturală întoarsa, catifelată. Se închid cu șireturi în față și fermoar în lateral.

Ghetele pot fi comandate aici.

Ghete casual cu ștrasuri

Ghete din piele naturală, cu talpă groasă, ideale pentru sezonul rece. Au un design deosebit cu ștrasuri pe vârf și calcai. Închiderea se face cu șiret în față și fermoar în lateral.

Ghetele pot fi comandate aici.

Botine din piele naturală cu fermoar în față și imprimeu snake multicolor la spate și pe vârf. Au un design deosebit ce îți va face ținuta remarcată și îți vor asigura confort termic întreaga zi, datorită interiorului îmblănit.

Botinele pot fi comandate aici.

Ghete casual cu ținte și catarame

Dacă îți dorești o pereche de încălțăminte care sa inspire îndrăzneală, încredere în sine și extravaganță, alege aceste ghete negre cu ținte, tip bocanc! Purtându-le, te vei simți confortabil și călduros, dar cu siguranță nu vei trece neobservată. Acestea au talpa groasă, rezistentă și zimțată pentru a te proteja de frig și de alunecare, șiret decorativ și aplicații cu ținte pentru un aer inedit, menite să scoată orice ținută din anonimat.

Ghetele pot fi cumpărate aici.

Sursă foto prima pagină: llaszlo/Shutterstock