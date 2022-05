Ioana Nicolau, fondatoare Zestre: Secretul în business este să fii pregătit pentru orice

Zestre este o aplicație de tip marketplace dezvoltată de Ioana Nicolau pentru a facilita cumpărarea și vânzarea de haine pre-loved.

În ultimii ani, din ce în ce mai mulți oameni se arată deschiși către achiziționarea de haine pre-loved. În jurul acestui concept s-au născut comunități numeroase formate din persoane interesate nu doar de modă și stil, ci și de sustenabilitate. O astfel de persoană este și Ioana Nicolau, fondatoarea Zestre, o aplicație de tip marketplace unde pasionații de modă pot vinde și pot cumpăra haine pre-loved, atât din rândul brandurilor de masă, cât și de la marile nume din industrie. Am stat de vorbă cu Ioana despre conceptul de sustenabilitate în modă, dar și despre modalitatea în care Zestre contribuie la dezvoltarea și diversificarea garderobei într-un mod sustenabil.

1. Ioana, spune-ne întâi câte ceva despre tine. Care este formarea ta profesională și academică?

Am studiat Digital Business în cadrul Amsterdam Business School, dar am urmat cursuri și la Universitatea din Tel Aviv și la EDHEC în Nisa. Mi-am început cariera în Marketing într-un start-up de tehnologie din Amsterdam, iar mai apoi am pivotat spre IT și Operațiuni, lucrând în ultimii ani la diferite startup-uri și corporații din străinătate, precum Tesla, Deloitte și Grover. Primul job în fashion a fost la Otrium, unde am învățat foarte multe despre industrie, fiind responsabilă de coordonarea lansării brandului de lux Alexander McQueen și a brandurilor aflate sub umbrela PVH (Tommy Hilfiger și Calvin Klein), dar și de automatizarea proceselor de merchandising digitale.

2. De unde a apărut ideea acestei aplicații?

De câte ori deschideam dulapul, descopeream o mulțime de lucruri pe care simțeam că nu o să le mai port niciodată, dar nu știam ce să fac cu ele. Acest exces devenise foarte incomod mai ales când mă mutam. Soluția la această problemă am găsit-o acum aproape doi ani, când am devenit membru pe o platformă din Amsterdam unde am reușit să vând tot ce nu mai purtam și să fac loc pentru lucruri care mă reprezintă mai mult. Din păcate, când m-am mutat în România anul trecut, am realizat că la noi nu există o platformă de acest tip, așa că am decis să creez Zestre și să aduc această soluție și acasă.

3. Ce este Zestre și cum o pot folosi pasionații de modă?

Este un marketplace pentru modă pre-loved sub forma unei aplicații mobile, unde poți găsi obiecte vestimentare atât noi, cât și din colecții mai vechi sau vintage, și unde poți oferi spre vânzare articolele vestimentare de care consideri că este momentul să te desparți. Este un produs digital menit să dea o nouă viață lucrurilor care zac nepurtate în dulapuri și prin intermediul căreia oamenii își pot reinventa într-un mod ușor și convenabil garderoba.

4. Care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi dacă vrei să vinzi pe Zestre?

Odată ce descarci aplicația și îți deschizi un cont, vei fi ghidat către funcționalitatea de încărcare a unui produs. Pentru a posta un produs, trebuie să încarci câteva poze din biblioteca foto sau direct din aparat, să adaugi un titlu și o scurtă descriere și să selectezi câteva informații cheie legate de produs (precum mărime, culoare, brand, și preț). Produsul va fi publicat pe platformă imediat și îl vei putea distribui prietenilor sau pe rețele sociale prin intermediul butonului de “share”. Este un proces foarte simplu pe care îl poți urma, practic, prin câteva clickuri de pe telefon.

5. În aplicație pot fi găsite haine de la producători de fast fashion, dar și piese vestimentare cu semnături celebre în toată lumea. Există o metodă de a verifica faptul că acestea de pe urmă sunt originale?

Luptăm împotriva bunurilor de tip counterfeit și vom continua să dezvoltăm diferite mecanisme pentru a evita ca acest gen de produse să fie încărcate pe platformă. În prezent, avem un mecanism de raportare a produselor care nu respectă termenii și condițiile platformei. Prin intermediul acestei funcționalități, monitorizăm conținutul și eliminăm produsele care nu sunt conforme. În viitor ne vom folosi de algoritmi inteligenți care pot depista într-un timp scurt aceste situații. De asemenea, este posibil să creăm un proces alternativ, mai complex și premium, pentru vânzarea și cumpărarea articolelor de la branduri de lux.

6. Ce aduce Zestre nou în domeniul fashion?

Consider că Zestre aduce o nouă perspectivă despre modul în care ne „construim” garderoba. Milităm pentru sustenabilitate, minimalism și slow fashion, și sperăm ca publicul să îmbrățișeze aceste concepte prin procesul de a-și înfrunta excesul acumulat în garderobele proprii. De asemena, dorim să democratizăm piața pentru fashion resale din România prin agregarea majorității produselor de acest gen și să facem mai accesibile achizițiile de produse din zona brandurilor mid-range și luxury.

7. Care sunt următorii pași? Cum se va dezvolta aplicația, respectiv business-ul tău în viitor?

În prezent, cea mai mare prioritate este să colectăm feedback și să înțelegem cum își doresc utilizatorii ca această aplicație să se dezvolte. Feedback-ul comunității este foarte important pentru a stabili următorii pași și pentru a construi ceva cu adevărat util și îndrăgit de oameni. De asemenea, lucrăm la integrarea cu servicii de curierat pentru a scuti membrii platformei de munca administrativă legată de trimiterea coletelor. Acest lucru ne va ajuta să oferim un proces și mai simplu pentru a vinde articolele postate pe platformă.

8. Care este sursa ta de inspirație business?

Cred că pentru a te lasă inspirat în materie de business, este important să lucrezi cu tine și să îți dezvolți o mentalitate de creator/producător. Atunci ideile, după părerea mea, vin de la sine, în viața de zi cu zi. Personal, activitățile care mă inspiră cel mai mult sunt călătoriile, hobby-urile și discuțiile cu persoane creative.

9. Care a fost cel mai mare impediment de care te-ai lovit și cum l-ai depășit?

Tot procesul de dezvoltare a unei aplicații marketplace este destul de dificil. Tehnologia pe care am ales să o folosim este nouă și are foarte multe avantaje, dar fiind atât de nouă, a fost complicat să găsim programatori care să o dezvolte. La început, găsisem doar trei în România și niciunul nu era disponibil, deci a durat o vreme până când am reușit să începem. Spre sfârșit, lucrurile s-au complicat iar pentru că am lucrat cu programatori din Harkov, Ucraina, și războiul a început chiar când eram gata de lansare. Nu am vrut sa dăm înapoi și soluția a fost să învățăm lucruri pe care nu ne așteptam că va trebui să le învățăm la început și să preluăm mai mult control pentru a duce proiectul la capăt.

10. Care sunt cele mai importante lecții de business pe care crezi că ar trebui să le învețe orice antreprenor?

In general, în business, consider că este important să ai încredere în tine, să gândești independent, să nu te lași bătut și să fii pregătit pentru orice. Dar, concret, cred că una dintre cele mai mari lecții pe care care le-am învățat, a fost că mărimea unei echipe nu e neapărat direct proporțională cu performanța ei. Personal, prefer sa lucrez într-o echipă mai mică, atent aleasă și mai ușor de coordonat. Cred că conceptul de la baza acestei lecții este importanța simplității. Mereu încerc sa simplific lucrurile pe cât de mult posibil și să nu introduc complexitate unde nu este cazul.

Vizionare placuta