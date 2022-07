Trendurile sezonului, de la cei mai cunoscuți fashion editori români

Acordă pantofilor tăi o nouă viață în magazinele CCC

Atunci când vorbim de tendințe în materie de genți și încălțăminte, vara lui 2022 este cu siguranță despre culori vibrante, texturi lucioase și despre asocieri cromatice îndrăznețe.

Patru dintre cei mai cunoscuți stiliști și fashion editori din România ne pun la curent cu tendințele sezonului în materie de încălțăminte și accesorii și susțin sustenabilitatea în modă și reutilizarea produselor.

Andreea Leța

Tendințele acestei veri în materie de pantofi te atrag din nou ca un magnet, prin forme, texturi și culori inedite, care nu trebuie să lipsească din garderoba ta. Flats, platforme, nuanțe pastel sau tocuri kitten - ai de unde alege! Însă dintre toate trendurile, cel mai important rămâne sustenabilitatea. Așa că înainte să pornești la o nouă sesiune de shopping, fă o scurtă trecere în revistă a colecției personale și dacă există perechi pe care nu le-ai purtat de multă vreme și care nu crezi că mai corespund stilului tău actual, nu te grăbi să le arunci. CCC are soluția perfectă pentru ele. La fiecare pereche de pantofi pe care o duci în magazine, CCC are grijă să recicleze și să reutilizeze materialele, iar tu primești o reducere de 10% la următoarea achiziție. Te așteptăm în magazine!

Alexandra Calafeteanu

Pentru tendințele acestui sezon, când vorbim despre încălțăminte, propun un mix echilibrat între confort și stil, tipare clasice reinterpretate, accente de culoare, tocuri fantezie. Pe scurt, investește în piese de calitate, clasice, ele nu se vor demoda niciodată. Se poartă în continuare kitten heel, ce continuă să fie prezent în colecțiile marilor case de modă. Și este o opțiune ideală pentru un look relaxat, dar plin de rafinament. În materie de genți, cele care se poartă anul acesta au forme atipice precum gențile bucket sau cele semilună, au detalii interesante, precum cele cu lanț sau se remarcă prin strălucirea lor chiar purtate și ziua.

Domnica Mărgescu

Accesoriile ocupă probabil cea mai importantă parte a dressing-ului nostru din simplul motiv că ele dau „touch-ul” final ținutelor noastre. De multe ori ne putem construi ținuta pornind de la un accesoriu, ca de exemplu de la o geantă într-o culoare spectaculoasă, dintr-o textură specială sau cu un grafism unic. Pentru această vară îți recomand gențile cu un design ușor retro din texturi precum rafia, în culori neutre, semnate Gino Rossi, un brand ce pune accentul pe originalitate, tradiție și calitate. Nu ignora efectul spectaculos pe care îl pot avea accesoriile clasice with a twist asupra ținutei tale. Îndrăznește și vei avea de câștigat!

Lucy Faur

Atunci când vorbim de tendințe în materie de genți și încălțăminte, vara lui 2022 este cu siguranță despre culori vibrante, despre asocieri cromatice îndrăznețe, despre texturi lucioase și proporții neașteptate, dar și despre sustenabilitate și grijă față de mediu. Sandalele cu toc gros, cele cu talpa masivă ori cu tocuri inspirate din geometrie sau cu forme inedite, sandalele tip sabot și cele cu șnururi ce se înfășoară pe picior sunt câteva dintre trendurile de vârf ale momentului. Totodată, o direcție pentru care militează tot mai intens întreaga industrie fashion este cel al modei sustenabile. Iar în acest context sunt incluse desigur și accesoriile principale dintr-un outfit. Așadar, indiferent de stilul preferat, designerii încurajează tot mai activ ca gențile și încălțămintea să fie realizate din materiale și prin tehnici cât mai eco-friendly.

„Acordă pantofilor tăi o nouă viață” , proiectul de încălțăminte uzată dezvoltat de CCC, s-a lansat în România. Începând cu luna iulie, clienții pot aduce orice pereche de încălțăminte purtată pe care nu și-o mai doresc în cinci magazine CCC din întreaga țară: Brașov Coresi Mall, București Sun Plaza, Galați Shopping City și Iași Palas Mall. Toate perechile primite în cadrul acestei inițiative vor fi reutilizate într-un mod responsabil: de exemplu, vor fi donate organizațiilor caritabile, vor fi analizate pentru reciclare sau depozitate în siguranță.

Pentru a se alătura proiectului, clienții CCC își pot aduce pantofii uzați la unul dintre magazinele offline desemnate ale lanțului, cu containere dedicate de predare care poartă sigla „Acordă pantofilor tăi o nouă viață”. În schimb, toți cei care aleg să doneze perechile de încălțăminte vor primi o reducere de 10% la următoarea achiziție în valoare de minimum 100 RON.

„La CCC, grija față de mediu se numără printre preocupările noastre majore. Ambiția evidențiată în Strategia noastră de Dezvoltare Durabilă este de a plasa în centrul atenției atât nevoile clienților, cât și provocările de mediu pe fiecare piață pe care ne desfășurăm activitatea. În martie, am lansat programul pilot ˂Acordă pantofilor tăi o nouă viață˃ și am donat încălțămintea colectată pentru a sprijini oamenii din Ucraina. Deoarece inițiativa noastră a fost primită cu căldură de clienți, acum am decis să o extindem”, a declarat Agnieszka Kępińska-Sadowska, CCC Group’s ESG Director.

Clienții pot aduce în magazine încălțăminte uzată de la orice brand, de orice mărime și design. De asemenea, CCC se asigură că toți pantofii colectați sunt gestionați în mod responsabil. Unele perechi, după dezinfectare și reparații minore, vor merge la persoanele nevoiașe, iar celelalte perechi vor fi stocate în siguranță, parțial pentru combustibil alternativ. Prin acest program, CCC își reiterează angajamentul față de mediu și promovează un comportament conștient al consumatorilor.

Colecțiile sustenabile CCC

Grupul CCC continuă să-și extindă portofoliul de produse realizate cu materiale durabile din punct de vedere ecologic, inclusiv colecțiile GoForNature și Green Series. Încălțămintea fabricată din piele provenită din tăbăcării ecologice, accesoriile pentru femei, bărbați și copii din sticle PET reciclate sau materiale pur organice sunt doar câteva exemple de articole disponibile la CCC. În plus, toate produsele din aceste linii sunt realizate folosind tehnologii avansate, ecologice, cu utilizare optimizată a apei și a energiei.

