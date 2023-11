Colecția Levi’s WellThread toamnă-iarnă 2023 impresionează prin folosirea materialelor alternative

Colecția capsulă Levi’s WellThread toamnă-iarnă 2023 este rezultatul anilor de cercetare continuă ce au căutat modalități sustenabile de proiectare și fabricare a îmbrăcămintei. Aceasta susține etosul Wellthread care se bazează pe dorința de a reduce efectele chimice, energetice și de poluare a apei ce apar odată cu producția articolelor vestimentare, utilizând în același timp bumbac de tranziție (în proporție de 100%) și vopsele pe bază de plante.

De la lansarea programului WellThread Transitional Cotton în 2020, Levi's a continuat să lucreze cu micii fermieri acționari din India, tranzitând constant câmpurile de muncă într-un sistem de producție ce susține sănătatea solurilor, ecosistemelor și oamenilor, ocrotind mediul ecologic, biodiversitate și ciclurile agricole. Brandul reduce riscul financiar al fermierilor prin angajamentul său de a achiziționa cultura de bumbac de tranziție. Luând măsuri strategice care țin cont atât de ecosisteme, cât și de oamenii din spatele culturilor, colecția WellThread demonstrează o conducere atentă către sisteme mai durabile de producție de bumbac.

În plus, întreaga colecție capsulă Levi's WellThread este realizată cu ajutorul coloranților naturali pe bază de plante. Denimul este vopsit cu indigo 100% pe bază de plante, iar WellThread a adăugat recent în portofoliul său și pigmentul negru (100% bio), produs printr-un sistem de producție în buclă închisă.

În ceea ce privește articolele feminine, printre modelele superbe se regăsesc blugii Baggy Dad, cu un fit loose și relaxat, jacheta Bellos Trucker – cu o croială lejeră și boxy și cămașa Rosewood Shirt, ce are la bază un indigo intens. Categoria masculină se bucură de piese precum blugii 551Z, jacheta Relaxed Trucker – ce e căptușită cu un flanel confortabil, și cămașa Arrowood – cu un fit clasic, dar ușor supradimensionat.

„WellThread este mai mult decât o colecție vestimentară. Este o platformă de testare a ideilor și tehnologiilor noi și de parteneriat cu inventatori și furnizori pentru a explora posibilitățile de inovare durabilă”, a declarat Paul Dillinger, Vicepreședinte, Director Global Product Inovation la Levi Strauss & Co. „De la vopsele și până la bumbac, ne bazăm continuu pe ani de studiu pentru a face articole de îmbrăcăminte mai sigure, durabile și circulare. Cu un stil curat și clasic, noua colecție capsulă oferă siluete supradimensionate și iconice.”

Colecția capsulă Levi's WellThread este disponibilă online pe levis.com

Despre brandul Levi’s

Brandul Levi’s simbolizează stilul american clasic și cool fără efort. De la inventarea lor de către Levi Strauss & Co. în 1873, blugii Levi’s au devenit unele dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume, captând imaginația și loialitatea oamenilor de generații. Astăzi, portofoliul de mărci Levi’s continuă să evolueze printr-un spirit de pionierat și inovator neobosit, care este de neegalat în industria de îmbrăcăminte. Gama noastră de îmbrăcăminte de blugi și accesorii de top este disponibilă în peste 110 de țări, permițând persoanelor din întreaga lume să-și exprime stilul propriu. Pentru mai multe informații despre marca Levi’s, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi.com.

Despre Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte de marcă din lume și un lider global producerea blugilor. Compania proiectează și comercializează blugi, îmbrăcăminte casual și accesorii aferente pentru bărbați, femei și copii sub mărcile Levi’s, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co., Denizen și Beyond Yoga. Produsele brandului sunt vândute în peste 110 de țări și în întreaga lume printr-o combinație de lanțuri de comercianți, magazine universale, site-uri online și are o amprentă globală de aproximativ 3.200 de magazine de tipul shop-in-shop. Veniturile nete raportate ale Levi Strauss & Co. pentru anul fiscal 2022 au fost de 6,2 miliarde de dolari. Pentru mai multe informații, accesați http://levistrauss.com.

