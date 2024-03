Interviu cu Alin Gălățescu după celebrarea geniului Salvador DALI în inima modei românești

Cel de-al doilea eveniment al anului în moda românească a avut loc la finalul lunii februarie în sala mare de teatru a ARCUB – Hanul Gabroveni și a fost dedicat marelui Salvador DALI. Acesta face parte din ciclul “FASHION Moments” – show-uri de Stilism Arty de înaltă complexitate.

În cadrul acestui nou exercițiu complex de stilism, Alin Gălățescu și-a propus să descopere și să ne descopere acele surse de inspirație și elemente distincte dăltuite de geniul lui Dalí care își găsesc astăzi ecou în Moda Românească de Top.

Acest eveniment a fost conceput ca un tribut adus de designerii români selectați, patrimoniului estetic și conceptual lăsat omenirii de către maestrul catalan.

Show-ul a fost cu adevărat special - o expoziție de stilism avansat - în care au fost împletite elementele vestimentare ale designerilor, urmând rețete și soluții grafice și de expresivitate unice, create special pentru acest eveniment, evidențiind dialogul distinct dintre MODĂ și SCULPTURĂ, dintre creațiile vestimentare și moștenirea inegalabilă a lui Dalí.

Ce te-a inspirat să alegi tematica Salvador Dali pentru acest spectacol de modă?

După ce am asociat marea expoziție Brâncuși de la Timișoara cu show-ul (de modă, n.r) de aici din București, prima variantă de ”Modă vs. Sculptură”, mi s-a părut firesc să atașez celui de-al doilea eveniment creațiile sculpturale ale lui Salvador Dali. Deși picturile și gravurile sale sunt ușor de recunoscut în toată lumea, sculpturile lui Dali, mai puțin accesibile, sunt viziuni extraordinare și ultracreative. La fel sunt și bijuteriile atipice semnate de el, o altă latură mai puțin cunoscută a artistului catalan, însă în care acesta a excelat în egală măsură. Cele de pe urmă au fost integrate de asemenea, într-o formă sau alta, în show-ul dedicat artistului.

Cum sunt transpuse elementele distincte ale artei lui Dali în creațiile vestimentare prezentate pe podium?

În primul rând, am subliniat oniricul, starea de mister, de personaje surprinzătoare care traversează o gamă amplă de trăiri, de la cele mai întunecate până la cele mai sacre. În același timp, am folosit structuri pe picioroange cu care am început și am finalizat show-ul, acestea fiind specifice ieșirii din realitate pe care o întâlnim la Dali.

De asemenea, am ales pentru podium grupuri de copii care au defilat în două reprize într-un mod atipic pentru show-urile mele. Rolul acestora a fost să sublinieze caracterul ludic și persistența copilăriei din operele lui Dali.

Am ales și alte laitmotive din arta marelui catalan, așa cum ar fi oasele, tigrii și elefanți pe care le-am transpus în accesorii vintage sau special create pentru acest exercițiu stilistic. Un alt numitor comun stilistic sunt părțile anatomice ca buzele, nasurile sau ochii transpuse și ele în accesorii purtate de modele.

Desigur că nu puteau lipsi accentele metalice și formele sferice, elemente care omagiază pasiunea lui Dali pentru știință. De altfel, se spune despre el că a intrat în pictură prin revelația cinematografică reprezentată de bunul său prieten, Luis Bunuel și, în același timp, datorită solidei sale pregătiri științifice, mai puțin cunoscută publicului larg.



Cum ai reușit să menții un echilibru între excentricitatea și eleganța asociată cu estetica lui Dali?

Echilibrul a fost, de fapt, esența exercițiului de stil pentru că foarte multe elemente vestimentare au fost la granița eleganței cu zona misterului. Prin accesorizare și paginația interioară a show-ului, adică prin intervenția personajelor pe picioroange și a triburilor de copii, și mai ales prin machiaj și elementele de facies derivate direct din tablourile lui, alături de coafurile care au creat personajele tipice am obținut acest echilibru. A fost ca o îmbinare perfectă, ca o ecuație de parfum cu elemente specifice modei puse într-o anumită conjunctură estetică la limita misterului cu excentricitatea, dublate de accesorii elegante.



Care sunt materialele și culorile dominante în colecțiile inspirate de Dali și cum reflectă ele universul său artistic?

Culorile sunt în mod cert specifice: bleu ciel, alb electric, brunuri derivate din solul catalan, culoarea marmurei până la cromatica oniricului, cum ar fi bleumarin și negru intens. Iar ca materiale, am ales un joc de lucios-mat, o tipologie nesfârșită de materiale care susțin echilibrul de care vorbeam mai sus. În cel mai sigur caz, acesta a fost cel mai complex exercițiu de stilism pe care l-am făcut personal și probabil că acest lucru e valabil la nivel național.



Cine sunt designerii aleși pentru show?

Designerii aleși pentru evenimentul FASHION Moments Dialoguri: MODĂ vs SCULPTURĂ – Salvador DALI au fost: Antonia Nae, Alexandra Calafeteanu, Andre Salon, Cera Cristina Mihăilescu, Carmen Roată, Denis Predescu, Elena Todirașco, Essa Lian, Isabelle Vijiiac, LOSKI by Roxana Mișacă, Laura Olteanu, Lia Aram, Maria Tureanu, Raluca Lupulescu Soare, Sebastian Stanciu Ștefan, Katalin Szalai, Svetlana Karahan (copii), Mon Bebe (copii). Iar accesoriile au fost semnate Vintage Bazar, Atelier Danessa, Ana Maria Ilie, Raluca Soare. Trebuie menționate și accesoriile insecte de Mara Elena Popa, precum și accesoriile florale de Mădălina Mocanu și Cristina Cristache.

Dintre aceștia, șapte se află pentru prima dată într-unul dintre show-urile mele.



Cum ai abordat aspectele practice ale prezentării acestei colecții pe podium, ținând cont de excentricitatea și complexitatea designului?

Plecând de la expoziția ”Universul lui Salvador Dali” de la ARCUB, m-am concentrat pe sala de teatru din inima expoziției, un spațiu foarte ofertant. Am strâns strapontinele și am obținut un spațiu generos, pătrat, suficient de înalt inclusiv pentru intrarea personajelor pe picioroange. Această formă a fost ideală pentru amplasarea momentului muzical oferit de ZUM Music chiar în mijloc, devenind corp principal al defilării pentru că muzica este foarte importantă pentru reflectarea universului catalan și dalinian, în primul rând.

La final, desigur, impactul maxim a fost manejul sub formă de zid în timpul căruia modelele s-au oprit pe suprafața pătrată a spațiului de mișcare, devenind astfel o sumă de statui prin excentricitatea stilismului care reflectă tema.



Care sunt poveștile din spatele anumitor piese vestimentare sau accesorii care au fost create pentru acest spectacol și cum se leagă ele de universul artistic al lui Salvador Dali?

Toate piesele reflectă, fie și tangențial, universul estetic al lui Dali. Dincolo de asta, au fost special create momentele triburilor de copii și cel al personajelor pe picioroange. Muzica, de asemenea, a fost un melanj inovativ de elemente catalane, siciliene, cu accente psihedelice, incantații onirice și struturi muzicale inedite semnate de ZUM Music.

De asemenea, am avut multe accesorii, de la cele vintage cu accente onirice până la cele sub formă de insecte ale Marei Elena Popa, mărul de inspirație ironică americană, imprimeurile daliniene, mergând până la extrema absolută, capetele de flori semnate de Mădălina Mocanu, precum și părul și machiajul, piese de rezistență derivate direct din picturile lui Dali, concepute de Erica Gonczi, respectiv Mirela Vescan.

Care este conexiunea dintre elementele auditive alese pentru ilustrarea show-ului și creațiile vestimentare alese pentru show?

Împreună cu cei de la Zum Music pregătim împreună în toamnă un album cu musică de show după fabulosul mixaj multicultural atipic de la Mircea Eliade. De data aceasta, cum spuneam, melanjul inedit auditiv a fost obținut din incantații și muzică tipică zonei Mediteranei, precum și muzică psihedelică sau muzica electronică a anului 2024, cu contrapunct de pian și de instrumente atipice, cu un rezultat aboslut năucitor care a potențat perfect show-ul, așa cum s-a întâmplat și la momentul stilistic dedicat lui Eliade.

După imensul succes avut cu ediția de anul trecut al ciclului de Evenimente: “FASHION Moments” – Dialoguri – MODA vs SCULPTURA” – Show dedicat marelui Constantin BRÂNCUȘI – în preambulul Marii Expoziții BRÂNCUȘI de la Timișoara – și cu evenimentul începutului de an 2024, dedicat de această dată, remarcabilului Mircea ELIADE – de la Muzeul Țăranului Român, am realizat o nouă ediție în același ciclu: “Fashion Moments”. Evenimentul dedicat lui DALI a marcat – prin raportul și dialogul Artelor – remarcabila Expoziție “UNIVERSUL LUI DALI” de la ARCUB / Hanul Gabroveni. În chiar miezul acesteia, în Sala de Teatru a ARCUB, am sărbătorit împreună un dialog special între cele 2 arte: MODA și SCULPTURA, punct cheie al actualei expoziții DALI din București.

După PICASSO și BRÂNCUȘI, a venit rândul marelui creator Catalan să țină capul de afiș al Scenei Culturale Românești. Expoziția este inedită, având ca ax central opera mai puțin mediatizată, dar absolut fascinantă, a lui DALI, nu numai pictor, grafician, artisan, etc ci, iată, și sculptor de geniu!

Întotdeauna Sculptura și Moda au fost Arte înrudite, în plasticitatea lor volumetrică specifică. Mai mult, se cunoaște că DALI a fost un apropiat al lumii Modei, fie la Paris, fie la New York, mari designeri fiind prieteni apropiați ai artistului, inspirându-se chiar din opera acestuia. Dintre aceștia Elsa SCHIAPARELLI este cea mai cunoscută. Operele creative ale acesteia – un alt geniu recunoscut mondial – dovedind legătura strânsă și directă dintre Suprarealism și Arta Vestimentară. Iar aceste conexiuni au continuat în întreaga istorie a Modei de la Nașterea Suprarealismului, marcat fundamental de geniul lui DALI, până azi.

ARCUB s-a dovedit din nou un pol al susținerii creației de înaltă valoare, al dialogului complex și intens dintre arte, al deschiderii spre inovație, nou și modern – în raporturile multi-culturale ale prezentului. Evenimentul având precedente de mare succes în Showurile: “IA Românească vs CHIMONOUL Japonez”, “Recucerirea “MICULUI PARIS”, “BUCUREȘTI 565” alături de recentele “MODA vs SCULPTURA”1. – BRÂNCUȘI VIZIONARUL și MODA vs SPIRITUALITATE – Mircea ELIADE (ianuarie’ 2024) – toate Evenimente autentice, de mare succes, în același ciclu special de Show-uri: “FASHION Moments”.

Video production: AV Hive, Remus Nicolaescu / live streaming: Dalles GO / fotograf oficial: Remus Nicolaescu.

Parteneri: Cardinalia, SERVE, NAZZURO AQUA, ALCHEMICO, ARTESANA, MRA MODELS.

Partener de Comunicare: PR(agmat)IQ by Mihaela Radacina.

Organizatori: PRIMARIA CAPITALEI / ARCUB / AVANPREMIERE.