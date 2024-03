5 secrete ale stiliştilor pentru a-ţi complimenta corpul chiar dacă ai câteva kilograme în plus

Învaţă cum să-ţi alegi hainele atunci când ai câteva kilograme în plus. Vezi aici care sunt 5 din secretele stiliştilor pe care şi tu le poţi pune în practică.

Chiar dacă pare că nu se grăbește, sezonul cald se apropie totuși de noi. Și, pentru că nu toată lumea a reușit să dea jos kilogramele în plus, ne-am gândit să-ţi prezentăm cinci dintre secretele la care apelează stiliștii pentru alegerea corectă a ținutelor.

Ținutele de vară pot fi o provocare atunci când nu ai reușit să scapi de kilogramele în plus sau dacă abia le-ai dobândit. Dacă în sezonul rece îți poți ascunde rotunjimile sub multiplele straturi de haine, vara acest lucru este ceva mai dificil de realizat. Iar dacă ești proaspăt intrată în gașca femeilor cu forme mai generoase, este posibil să nu știi care sunt modurile în care hainele îţi pot pune armonios trupul în evidență.

Așa că ne-am decis să te ajutăm cu câteva secrete la care apelează stiliștii, astfel încât să porți ținute în trend, dar care se potrivesc perfect corpului tău:

Optează pentru ținute monocrome

Hainele monocrome nu numai că sunt foarte simplu de asortat, dar au și un efect vizibil asupra siluetei tale. Atunci când alegi o ținută într-o singură culoare, fie că este vorba despre rochii dama şi o jachetă ori combini o bluză cu o fustă sau cu o pereche de pantaloni, aceasta te face să pari mai zveltă și chiar mai înaltă.

Fii îndrăzneață în alegera culorilor și selectează pentru cabina de probă cât mai multe variante. Doar așa vei putea vedea cu ochii tăi nuanțele care ți se potrivesc cel mai bine şi, mai ales, rezultatul obţinut.

Expune-ți umerii

Indiferent de numărul de kilograme, există multe femei care se feresc să poarte bluzele sau rochiile fără umeri. Unele simt că își expun prea multă piele, altele le evită din cauza faptului că necesită un sutien fără bretele ori cu bretele de silicon.

Ei bine, te sfătuim să probezi cu proxima ocazie o astfel de bluză sau rochie. Vei observa că efectul vizual creat este unul de impact, oferindu-ți totodată senzualitate, dar și impresia unui gât alungit. Cât pentru sutien, poți sta liniștită. Există numeroase modele acum create special pentru hainele fără umeri; nu trebuie decât să probezi și să-ți găsești favoritul.

Marchează-ţi talia cu o curea

Aşa cum bine ştii, micile detalii fac, de multe ori, marile diferenţe. O rochie largă, lejeră şi vaporoasă se poate transforma rapid într-o ţinută mai elegantă cu ajutorul unei curele amplasată în zona taliei. Cureaua are rolul de a delimita vizual talia şi lasă impresia unor picioare mai lungi. Oferă un plus de eleganţă rochiei exact prin această marcare delicată, dar suficient de vizibilă a taliei. Şi da, are acest efect chiar şi în cazul în care talia ta are ceva centimetri în plus.

Împrieteneşte-te cu talia înaltă

Pantalonii şi fustele cu talie înaltă au revenit în trend de câţiva ani. Dacă nu ai făcut-o până acum, te sfătuim să nu mai amâni şi să probezi ori să comanzi prima ta pereche de pantaloni cu talie înaltă. Aceştia au puterea de a modela armonios forma corpului, accentuând talia şi ascunzând colăceii din jurul acesteia. La fel ca şi în cazul curelei purtată în jurul taliei, pantalonii şi fustele cu talie înaltă creează impresia unor picioare mai lungi şi subţiri.

Respectă proporţiile hainelor

Majoritatea persoanelor care capătă câteva kilograme în plus au tendinţa de a le ascunde sub haine largi. Deşi acestea sunt foarte comode, din punct de vedere vizual, nu poţi obţine rezultatul dorit decât dacă respecţi proporţiile fiecărui articol vestimentar. Mai exact, evită combinațiile de pantaloni largi cu bluze largi şi lungi, deoarece acestea nu-ţi vor aduce niciun beneficiu. Optează pentru o bluză lejeră cu o curea în talie ori pe care o bagi în pantalonii/ fusta cu talie înaltă. Astfel, îţi vei contura armonios corpul şi îl vei face să pară mai lung şi mai zvelt.

Cel mai probabil, primul instinct al tău este de a-ţi ascunde imperfecțiunile corpului. Nu uita că acestea fac parte din tine şi, în felul lor, te fac unică. Aşadar, acum că ştii cele 5 trucuri ale stiliştilor, poţi învăţa cum să îţi alegi hainele care te avantajează şi nu-ţi mai rămâne decât să te bucuri de fiecare centimetru al corpului tău.

Sursa foto: Shutterstock

Vizionare placuta