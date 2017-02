Dalai Lama ne sfatuieste ca este bine sa purtam intotdeauna zambetul cu noi. Nu conteaza cat de dificila este perioada prin care trecem, nu conteaza cat de periculos pare drumul pe care l-am ales si nu conteaza cat de dezamagiti suntem. Important este sa zambim... pentru ca zambetul are o putere incredibila.

"M-am confruntat cu multe dificultati de-a lungul vietii mele, iar tara mea trece printr-o perioada critica. Insa eu rad de multe ori... iar rasul meu este contagios. Cand oamenii ma intreaba cum imi mai gasesc puterea de a rade, le raspuns ca sunt un profesionist in rasete. Rasul este o caracteristica a tibetanilor. Ei sunt oameni veseli.

Voiosia mea vine din familie. Provin dintr-un sat mic, nu un oras mare, in care modul nostru de viata era unul mai jovial. Suntem mereu amuzati de noi insine, radem unii de altii, glumim. Acesta este obiceiul nostru.

Dupa cum am spus de multe ori, la aceasta stare de bine cu care traim se adauga si responsabilitatea de a fi realist. Bineinteles ca problemele sunt tot acolo. Insa gandirea neagativa nu ajuta la gasirea unor solutii eficiente si, in plus, distruge si pacea sufleteasca. Totul, insa, este relativ. Daca esti foarte pesimist, vor creste grijile, va exista anxietate... trebuie sa inveti sa privesti altfel problema, sa incerci sa ai rabdare, sa ai incredere in tine, sa intelegi ce este de facut, sa accepti situatia prin care trece. Aceasta atitudine se formeaza in timp.

Am fost o persoana fara adapost pentru o jumatate de secol. Dar, am gasit un numar mare de case noi in intreaga lume vasta. Daca as fi ramas la locul meu, nu cred ca as fi avut ocazia sa intalnesc atat de multe personalitati, atat de multi sefi de stat din Asia, Taiwan, Statele Unite ale Americii si Europa, papi, precum si multi oameni de stiinta si economisti.

Viata in exil este o viata nefericita, insa am incercat intotdeauna sa cultiv o stare de spirit fericit, apreciind oportunitatile acestei existente fara o locuinta stabila, departe de orice protocol. In acest fel am fost in stare sa imi pastrez pacea interioara.

Iubesc zambetul, fiecare om zambeste diferit. Eu vreau mereu mai multi prieteni. Imi place sa zambesc, iar dorinta mea in viata este sa vad mai multe zambete, zambete reale... pentru ca sunt multe zambete sarcastice, artificiale sau diplomatice. Unele zambete nu trezesc nicio satisfactie, iar altele dau nastere la suspiciuni si teama. Un zambet autentic, insa, trezeste un sentiment frumos. Cred ca zambetul apartine doar fiintelor umane. Daca vrem sa zambim mai mult, trebuie sa cream motivele pentru asta."

