Intr-o zi, un profesor de matematica s-a dus la tabla si a scris urmatoarele:

9 × 1 = 7

9 × 2 = 18

9 × 3 = 27

9 × 4 = 36

9 × 5 = 45

9 × 6 = 54

9 × 7 = 63

9 × 8 = 72

9 × 9 = 81

9 x 10 = 90

Cand a terminat, el s-a uitat la elevii lui. Toti radeau de el din cauza ca prima ecuatie era gresita. Profesorul le-a zambit, s-a asezat la catedra si cu mult calm a raspuns:

"Am scris rezultatul gresit in mod intentionat la prima ecuatie pentru ca am vrut sa va invat ceva foarte important. Acest lucru este o lectie pentru voi pe care vreau sa o tineti minte intreaga viata. O lectie ca sa intelegeti cum va vor trata oamenii in viata. Puteti vedea ca am rezolvat CORECT noua ecuatii insa nici macar unul dintre voi nu m-a felicitat pentru asta. Toti ati ras si m-ati criticat din cauza unei ecuatii gresite.

Asadar, dragii mei, lectia este aceasta: Lumea nu va aprecia lucrurile bune pe care le faceti de un milion de ori, insa va critica acel un singur lucru pe care il faci gresit.

Ce trebuie sa tineti minte: Putem schimba oamenii. Insa aceasta schimbare incepe cu noi! De la noi trebuie sa porneasca totul: intelegere, rabdare, apreciere, iubire, dragoste.

Nu va descurajati. Ridicati-va intotdeauna mai presus de toate rasetele si criticile. Ramaneti puternici!

