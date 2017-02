The Flight of the Condor (Zborul Condorului) este o piesa scrisa de compozitorul peruan Daniel Robles in anul 1913. Aceasta are la baza melodii populare traditionale ale popoarelor din Muntii Anzi.

Zborul Condorului a fost declarata o parte importanta a patrimoniului national din Peru si al culturii peruane si potrivit specialistilor este cea mai relaxanta melodie realizata vreodata. De asemenea, multi spun ca piesa reuseste sa vindece anxietatea in 5 secunde.

