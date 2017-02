Sunt momente in viata in care ai nevoie de o mana de ajutor, ai nevoie de cineva care sa te ridice de la pamant si sa iti spuna ca acesta este doar un moment trecator, ca totul va fi bine si ca in curand vei zambi din nou. Poate ca vor exista situatii in care nu va exista cineva langa tine... de aceea o sa te rog sa tii minte aceste lucruri:

1. In viata totul este temporar

Stiu ca pare un cliseu... insa este un lucru adevarat. Pentru ca atunci cand treci printr-un moment dificil, simti ca nu se mai termina. Simti ca asa va fi o vesnicie. Emotiile sunt adesea intense, iar atunci cand esti in cautarea unei luminite de care sa te prinzi. Poate ca nu vezi un sfarsit, insa iti promit ca exista.

2. Durerea te ajuta sa cresti

Viata nu este un film, nu este un tablou. Viata se intampla, viata se simte. Traim intr-o lume in care sentimentele sunt reale, trairile sunt reale. Iar o greseala iti poate fi o lectie de viata din care inveti atat de multe lucruri frumoase.

3. Drama este inevitabila

Intotdeauna oamenii vor vorbi despre oameni. Este in natura lor. Trebuie sa acceptam asta si sa mergem mai departe. Si, cel mai important, sa invatam sa vorbim cat mai putin despre alti oameni si sa ne concentram doar asupra noastra.

4. Banii sunt importanti, insa nu sunt cei mai importanti

Este usor sa crezi ca banii iti pot aduce fericirea. Insa chiar asa sa fie. Intr-adevar, banii te ajuta sa traiesti frumos, sa ai mai putine griji. Insa nu te baza niciodata pe faptul ca banii iti aduc fericirea pentru ca nu este deloc asa. Tu esti responsabil de fericirea ta, nu banii!

Daca ai suficienti bani pentru a iti plati chiria, a pune ceva pe masa de fiecare data cand ti-e foame si a cumpara o sticla de vin, atunci nu-ti mai face griji; te descurci bine.

5. Nimeni nu stie ce face in viata

Chiar si persoana care pare extrem de sigura pe ea. Chiar si seful tau care are o super masina, o casa frumoasa si o familie perfecta. Nimeni nu stie ce face in aceasta viata. Nimeni nu stie ce alegeri si decizii sunt corecte sau gresite. Cu totii avem o cantitate limitata de timp si nimeni nu pleaca din aceasta lume in viata.

foto interior si prima pagina: Yuriy Seleznev , Shutterstock