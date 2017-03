Psihologii sunt de parere ca avem nevoie de doar 30 de zile pentru ca un obicei nou sa poata deveni rutina in viata noastra. Mai jos gasitit cateva puncte importante care ne pot ajuta sa facem o schimbare frumoasa in viata noastra in termen de o luna. Cea mai buna solutie este sa alegeti cateva (2-3) pe care sa le puneti in aplicare zi de zi, timp de o luna.

Odata asimilate, puteti alege altele si sa le puneti in aplicare in cursul lunilor urmatoare.

1. Foloseste cuvinte care incurajeaza fericirea

De obicei, cand intreb pe cineva "Cum te simti?", acesta raspunde "Sunt bine." sau "Sunt ok.". Insa iata ce mi s-a intamplat intr-o dimineata de luni; cand l-am intrebat, un coleg mi-a zambit si mi-a spus: "Oh, ma simt fantastic.". Raspunsul lui m-a facut sa zambesc, asa ca l-am intrebat care este motivul pentru care pare atat de fericit. Ce mi-a spus el: "Sunt sanatos, familia mea este sanatoasa, iar noi traim intr-o tara libera. Asadar, nu am niciun motiv pentru care sa nu fiu fericit."

Ce mi s-a parut foarte interesant a fost atitudinea lui si modul in care a ales cuvintele. Practic, el nu avea nimic special, viata lui nu era diferita de a altor colegi. Iar el parea de zeci de ori mai fericit decat toti cei cu care ma intalnisem.

Sfatul meu: Petrece urmatoarele 30 de zile folosind cuvinte care sa iti puna zambetul pe buze.

2. Incearca ceva nou in fiecare zi

Varietatea chiar este condimentul vietii. Poti vedea sau poti face ceva de un milion de ori, insa poti vedea sau poti face un singur lucru pentru prima data o singura data. Ca rezultat, experientele pe care le ai prima data creeaza amintiri frumoase care raman nu doar in mintea ta, ci si in sufletul tau pentru tot restul vietii tale.

Fa un efort astfel incat sa incerci ceva nou in fiecare zi pentru urmatoarele 30 de zile. Poate fi vorba despre o activitate noua sau o mica experienta, cum ar fi o discutie cu o persoana straina. Insa imediat ce reusesti sa implementezi acest obicei in viata ta, multe dintre aceste noi experiente iti vor deschide portile pentru alte oportunitati.

3. Poarta-te frumos cu cei din jurul tau (chiar si cu persoanele nepoliticoase)

A fi dragut cu o persoana care nu iti place nu inseamna ca esti fals. Inseamna ca esti suficient de matur incat sa iti controlezi emotiile. Trateaza pe toata lumea cu bunatate si respect, chiar si pe cei care sunt nepoliticosi cu tine - nu pentru ca asa este frumos, ci pentru ca sufletul tau este frumos. Fa acest lucru timp de 30 de zile si iti garantez ca vei vedea cum ura din jurul tau se va risipi.

4. Concentreaza-te pe optimism

Adevaratii castigatori in viata cultiva optimismul. Ei au capacitatea de a produce propria lor fericire. Indiferent de situatie, o persoana de succes va gasi intotdeauna o modalitate de a fura un zambet chiar si celei mai pesimiste persoane. Pentru ea, esecul este vazut ca o oportunitate de a creste si de a invata o noua lectie de viata. Pentru aceasta, lumea este un loc plin de oportunitati infinite. Ai o singura viata, de ce sa nu o traiesti din plin?

5. Nu spune nici macar o minciuna timp de 30 de zile.

Cred ca acesta ar fi cel mai dificil obicei. Minciunile (chiar si cele nevinovate) fac parte din viata noastra. Insa tu poti face asta. Doar incearca sa spui doar adevarul, sa vorbesti din inima.

6. Trezeste-te cu 30 de minute mai devreme in fiecare dimineata.

Incearca sa te trezesti cu 30 de minute mai devreme decat programul obisnuit in fiecare dimineata astfel incat sa nu fii nevoit sa te grabesti catre locul de munca. Ia-ti acele 30 de minute pentru a evita excesul de viteza, nervii, stresul, oboseala si alte probleme de cap inutile. Incearca sa pui in practica aceasta tehnica si vezi cum iti schimba viata.

7. Documenteaza-ti fiecare zi cu o fotografie si un singur paragraf.

Timp de 30 de zile incearca sa faci o poza pe zi cu un moment frumos care iti apare in cale. Apoi, inainte de a merge la culcare scrie un paragraf intr-un carnetel in care sa spui cum a fost ziua ta. Multe luni de acum inainte, aceste fotografii si trairi frumoase vor deveni o amintire speciala ce iti vor pune zambetul pe buze.

foto interior si prima pagina: Nook Thitipat , Shutterstock