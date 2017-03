In aceasta primavara se poarta machiajul in nuante nude, accesorizat cu acele codite perfecte realizate cu tus negru. Denitslava Makeup, o tanara makeup artist foarte cunoscuta pe Youtube a postat pe propriul canal un tutorial video in care prezinta pasii necesari pentru obtinerea acestui look minunat:

- incepe intotdeauna cu aplicarea unui primer astfel incat fardurile sa se intinda mai bine si sa reziste cat mai mult timp;

- asteapta pentru cateva secunde pentru ca primerul sa se usuce, apoi aplica fardurile: in nuante de peach si usor brown pentru un look usor smokey (insa cat mai natural);

- pentru ca ochii sa para cat mai mari si luminosi, aplica un fard cat mai deschis la culoare pe pleoapa superioara mobila si imediat sub sprancene;

- nu uita de tusul negru, este un must have in acest machiaj;

- foloseste mascara neagra atat pe genele superioare, cat si pe cele inferioare.

foto prima pagina: captura Youtube