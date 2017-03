Uneori viata pare nedreapta; uneori nu avem chef sa zambit. Uneori simti ca esuam de o mie de ori - in viata, in dragoste, in relatia cu oamenii dragi din jurul nostru. Insa intotdeauna trebuie sa cautam puterea de a ne ridica si de a merge mai departe. Pentru ca cel mai frumos lucru este ca suntem in viata.

La finalul zilei....

1. Zambeste

Zambetul are o putere incredibila pentru starea ta de spirit si, ulterior, calitatea vietii. Ai incredere cand iti dau acest sfat si zambeste mai des. Zambeste ori de cate ori poti. Ia-o usor. Bucura-te de fiecare minut al acestei vieti minunate. Te vei simti mai optimista, mai plina de energie si mai inspirata. Cea mai buna parte este ca oamenii vor zambi instantaneu inapoi.

2. Fii recunoscatoare

Fii mandra de ce ai reusit pana acum... acesta este un element cheie al fericirii deoarece te poate ajuta sa vezi partea pozitiva a vietii, in orice imprejurare. Asadar, entuziasmul isi va face aparitia in viata ta, vei fi mult mai vesela, mai optimista. Fe asemenea, vei reusi sa vezi frumusetea si bucuria din lucrurile marunte, care chiar conteaza pentru tine.

3. Iubeste

Iubirea este o parte esentiala a vietii. Iubirea iti da aripi. Iubirea vindeca. Iubirea este cea mai frumoasa experienta pe care o poti impartasi cu o alta persoana. Iubirea te poate elibera, poate fi combustibil pentru viata.

4. Asuma-ti riscuri

Asadar, iubeste. Iubeste oamenii din jurul tau. Iubeste lucrurile pe care le faci. Iubeste viata ta!

In tot ceea ce facem, exista un risc. Riscul este inevitabil pentru ca viata este imprevizibila. Riscul deschide noi oportunitati si face ca aceasta calatorie prin viata sa merite. Daca nu indraznesti sa iti asumi riscuri, nu vei reusi sa iesi din zona de confort si sa obtii ceea ce vrei. Iti vei inchide singura propria usa in fata unor lucruri minunate in viata sau chiar in fata unei persoane speciale.

In cele din urma, nu uita sa ai grija de tine. Invata sa te pui pe primul loc, sa iti asculti inima, sa iei o pauza atunci cand simti nevoia, sa te iubesti si sa ai incredere in tine. Bucura-te la lucrurile marunte care iti pun zambetul pe buze, rasfata-te, iubeste-te! Si fii mandra de tine pentru ca ai reusit atat de multe.