Te-ai gandit vreodata ca poti elimina multe din problemele beauty doar daca iti regandesti putin meniul? Exista alimente minune pe care ar trebui sa le consumi mai des fiindca te pot ajuta sa-ti netezesti ridurile, sa-ti faci parul stralucitor si sa-ti intaresti unghiile. Iata 10 alimente care te intineresc.

“Dieta pe care o ai iti impacteaza look-ul zilnic si joaca un rol important in felul in care imbatranesti”, spune Joshua Zeichner, medic dermatolog, citat de health.com. Ideea este sa-ti creezi un plan alimentar care include ceea ce Zeichner numeste “caramizile importante pentru o piele si un par frumoase”, adica vitamine, minerale si acizi grasi, dar si antioxidanti care protejeaza corpul de stresul din mediul inconjurator. Editorii de la health.com au intocmit o lista cu 10 alimente care te intineresc la propriu!

Alimente care te intineresc – 1. Cafeaua. Contine compusi bioactiv care iti pot proteja pielea de melanom (un tip de cancer de piele), potrivit unui studiu recent care a aparut in Journal of the National Cancer Institute. Cercetatorii au ajuns la concluzia ca oamenii care au consumat patru cesti de cafea pe zi, timp de zece ani, si-au scazut riscul cu 20% de a face cancer de piele.

foto interior si prima pagina: Ivanko80 , Shutterstock