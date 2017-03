Cura cu stevie ajuta la slabit si la tratarea diabetului, a reumatismului, a tuberculozei, a ulcerului si a tusei.

In plus, stevia stabilizeaza fluiditatea sangvina, are capacitatea de a regla nivelul zaharului din sange, reducand senzatia de foame, dar si pofta de dulciuri, fiind eficienta pentru cei cu hipoglicemii frecvente. De asemenea, poate micsora dorinta de a consuma alimente grase, este un diuretic natural, indicat persoanelor cu retentie de apa, scade oboseala mentala si fizica, armonizeaza digestia, regleaza presiunea sangelui si ajuta la pierderea in greutate. Toate aceste calitati o recomanda ca adjuvant in curele de slabire.

Dimineata, la cinci minute dupa trezire, se consuma 60-70 g de frunze crude de stevie, intr-o salata cu putin ulei de masline si cu multa zeama de lamaie.

Cititi continuarea pe Realitatea.net

foto interior si prima pagina: Africa Studio , Shutterstock