Faptul ca femeile puternice intimideaza si sunt neatragatoare pentru barbati este o idee destul de populara, care a patruns dincolo de societati si culturi. Cuplata cu oricare alta notiune toxica despre cum cea mai mare ambitie a unei femei este sa isi gaseasca un barbat cu care sa se casatoreasca, femeile au fost descurajate de la a isi cultiva taria, puterea, independenta. Conform valorilor traditionale, aceste trasaturi sunt mai bine lasate in mainile barbatilor.

Din fericire, suntem in 2017 si unele dintre aceste ideologii cu privire la modul in care o femeie ar trebui sa actioneze si care este locul ei in aceasta lume au devenit invechite. Cu toate acestea, pentru unii barbati femeile puternice sunt inca o sursa de disconfort si intimidare.

Pentru acesti barbati, acest tip de femeie este una dificila. Femeia care isi ia viata in maini este dificila. Femeia care iti spune ce vrea de la viata este autoritara. Femeia care are succes in cariera este intimidanta.

Femeia puternica este neatractiva.

Insa, adevarul este ca daca nu poti aprecia o femeie care este sigura pe ea, puternica, independenta, sincera, complet sfidatoare... atunci tu esti persoana care are o problema, nu ea!

Daca nu poti accepta o femeie puternica, care umbla dupa visurile si obiectivele sale, atunci nu esti un barbat adevarat. Daca astepti ca o femeie sa se schimbe, sa faca multe compromisuri si sa renunte la viata ei pentru a face pe plac tie si gandirii tale invechite, atunci nici nu are rost sa mai incerci sa o abordezi... pentru ca ea cu siguranta nu isi va pierde timpul cu tine.

O femeie puternica nu va fi deranjata de faptul ca pari intimidat de ea. Nici vorba! Ea nu isi va schimba comportamentului pentru ca masculinitatea ta sa fie mai putin amenintata. O femeie puternica nu va renunta la ea pentru tine. O femeie puternica nu va fi liniste pentru ca vocea ta sa fie ecouri. Si nici nu ii va fi teama sa isi exprime parerea daca este diferita de a ta.

O femeie puternica nu se va schimba pentru ca asta vrei tu si nici nu va incerca sa te convinga ca tu sa te schimbi pentru ea. Pentru ca un lucru este cert: daca esti intimidat de femeia puternica, ea oricum nu este interesata de tine.

foto interior si prima pagina: kiuikson, Shutterstock

sursa material: thoughtcatalog