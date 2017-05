Potrivit legii cauzei si a efectului, daca gandurile tale sunt aliniate cu actiunile atunci cu siguranta vei primi lucruri bune in viata ta. Intrebarile la care trebuie sa cauti raspunsuri te ajuta sa iti mentii mintea in priza si sa descoperi unde esti sau unde intentionezi sa mergi.

In cazul in care vrei sa maximizezi beneficiile auto-reflectiei, adreseaza-ti aceste intrebari care te ajuta sa iesi din zona de confort si sa reconsideri modul in care traiesti sau felul in care privesti lumea. Sunt intrebari care tind sa devina voci interioare ale intelepciunii, care te pot conduce prin calatoria turbulenta a vietii.

Aceste intrebari nu au raspunsuri corecte sau gresite.

1. Cine sunt cu adevarat?

2. Ce ma ingrijoreaza cel mai mult cu privire la viitorul meu?

3. Daca aceasta ar fi ultima zi a vietii mele, ce as vrea sa fac cu adevarat?

4. Ce ma sperie cu adevarat?

5. Ma tin de ceva la care ar trebui sa renunt?

6. Daca nu acum, atunci cand? Daca nu eu, atunci cine?

7. Fac ceva pentru persoanele care conteaza cel mai mult pentru mine?

8. Care sunt lucrurile care imi pun zambetul pe buze?

9. Ce conteaza cel mai mult in viata mea?

10. Am creat amintiri frumoase in ultima perioada? De ce?

11. La ce am renuntat?

12. Cand a fost ultima data cand am iesit din zona de confort?

13. Daca ar fi sa dau timpul inapoi, ce as schimba?

14. De ce nu las in spate trecutul?

15. Care este amintirea pe care nu o voi uita niciodata?

16. Cum as trai daca cineva mi-ar spune ca as muri maine?