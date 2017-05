Continutul de vitamina C din salata verde intareste sistemul imunitar, inlatura starile de anemie, luptand cu succes impotriva asteniei. In plus, favorizeaza inchiderea plagilor si a operatiilor, in special in cazul diabeticilor (vitamina C stimuleaza secretia de colagen a tesutului conjunctiv).

Cantitatea de salata verde consumata zilnic trebuie sa fie de minimum 150 grame, pe stomacul gol, inainte de fiecare masa. Salata trebuie asezonata numai cu ingrediente naturale: ulei de masline presat la rece, otet natural de mere sau suc de lamaie proaspat stors si foarte putina sare.

Ideal este sa consumam salata la maximum un sfert de ora de la preparare, pentru ca altfel principiile sale active se deterioreaza.

