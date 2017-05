In momentele dificile, o sa te rog doar sa ai credinta!

Indiferent de situatiile cu care te confrunti, te rog sa ai incredere in tine, incredere ca cineva sus te asculta. Increderea ca ziua de maine va fi mai buna. Incredere ca ingerul tau pazitor este puternic si te va salva. Incredere ca Dumnezeu te vede si te asculta si in curand iti va da raspunsurile de care ai nevoie. Incredere ca atunci cand vei privi inapoi la aceasta experienta, vei aprecia lectia pe care ai invatat-o, stiind ca ea te-a facut mai puternica. Incredere ca esti puternica si devii persoana care vrei sa fii.

Multi dintre noi credem ca oamenii care ne inconjoara sau care apar in viata noastra in momente dificile sunt binecuvantari trimise de la Dumnezeu. Si poate ca asa este. Pentru ca in aceasta lume nu suntem singuri; avem pe cineva caruia chiar ii pasa de noi, care ne scoate in cale oamenii potriviti la momentul potrivit, dispusi sa ne ofere o mana de ajutor atunci cand suntem la pamant.

De aceea, draga mea, daca simti ca nu esti suficient de puternica, aminteste-ti ca exista cineva sus suficient de puternic pentru a iti duce toate luptele. Exista cineva care te vegheaza la fiecare pas pe care il faci, care incearca sa te protejeze si care vrea sa te salveze.

Si daca simti ca nu mai poti, te rog sa iti amintesti sa ai credinta. Sa te gandesti ca Dumnezeu inca te asculta. Spera la zile mai bune. Nu iti pierde puterea. Pentru ca nu esti niciodata singura.

