In scripturile indiene, femeile au avut intotdeauna o putere extraordinara. De fapt, energia primordiala cunoscuta sub numele de Shakti, care este forta vietii din spatele intregii creatii, este feminina.

Femeile reunesc cele mai bune aspecte ale societatii

Femeile au abilitatea de a crea si de a transforma; ele aduc suflete pe aceasta planeta si ne invata cum sa traim. O mama este primul profesor al unui copil; ea ajuta la dezvoltarea comportamentului, este acolo sa tina de mana la primul pas sau sa imbratiseze la prima cazatura. Femeia este aducatoare de pace... si nu doar acasa, ci si in comunitate, in societate, in intreaga lume. Ea poate trece peste diferente si poate aduce pe toata lumea impreuna.

In acest ritm rapid de viata, trebuie sa echilibram pacea interioara, frumusetea si valorile etice cu provocarile externe cu care ne confruntam.

O femeie aduce pacea pentru ca ii este foarte usor sa se raporteze la nivelul inimii. Iar aceasta este cea mai mare putere pe care o poate avea o femeie; emotiile, sentimentele, motivatia, inspiratia. Barbatii inspira lupta, in timp ce femeile inspira unire.

Cand femeile sunt determinate, ele pot face minuni.

Femeile sunt coloana vertebrala a oricarei societati. Rolul lor in dezvoltarea unei societati este extrem de important. De fapt este singurul criteriu care determina daca o societate este puternica si armonioasa sau nu.

Nu astepta sa ti se ofere putere. O ai deja. Din pacate, majoritatea femeilor isi cer drepturile. Ce vrei? De la cine vrei? Ai drepturi egale, poarta-le cu mandrie. Invata sa ti le afirmi... nu trebuie sa mergi si sa ceri ceva, totul este pentru tine. Esti un lider! Ai potentialul de a aduce prosperitate, fericire si bucurie acestei lumi. Sa fie magie!

