Te afli intr-un moment in viata ta in care te simti blocata, in care te simti ca si cum ai fi cazut intr-o prapastie si nu mai reusesti sa iesi. Viata ta este aceeasi zi de zi si sufletul tau nu mai rezista in aceasta rutina.

Esti inconjurata si interactionezi cu persoane la fel ca tine insa, din pacate, inca te simti pierduta. Ai impresia ca esti inconjurata de fete straine. Toti cei din jurul tau si-au ales drumul foarte bine, au un viitor bine pus la punct, au planuri marete si stiu unde isi doresc sa fie.

Tu, in schimb, te vezi singura si te temi ca poti pierde ceva cu adevarat special. Insa gandeste-te cat de bine este sa fii singura. Foloseste acest timp in avantajul tau. Gandeste-te la toate lucrurile pe care le poti face in toata aceasta perioada doar pentru tine. Stiu ca poate suna cliseic, insa acum este sansa ta de a deveni persoana care vrei sa fii. Acest moment "critic" din viata ta este o perioada de crestere si te simti inconfortabil deoarece nu ai pe cineva cu care sa impartasesti acest disconfort... insa nu ai nevoie de o alta persoana pentru a te simti implinita.

Am observat ca exista ceva in neregula cu felul in care generatia noastra percepe ca este singura. Cu fiecare forma de social media toti devenim tot mai nelinistiti. Trebuie sa gasim lucruri de facut si exista situatii in care nu putem lasa nici macar un moment sa treaca fara sa sunam, sa trimitem un mesaj, sa ne intalnim cu cineva....