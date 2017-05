Sunt multe femei care fac greseli la nuntile la care merg, unele chiar cu buna stiinta. Acestea reusesc sa atraga multe animozitati nu doar din partea miresei si a apropiatilor, ci si a celorlalti invitati. Printre aceste greseli vestimentare la nunta, puse pe o lista de editorii de la 101fashiontips.com, se numara optiunea de a purta o rochie sexy care nu pune intr-o lumina favorabila trupul. Un exemplu sunt femeile care imbraca rochii mulate, colorate strident, desi detin un corp ceva mai voluptos.

Evita albul

E mai bine sa alegi orice alta culoare. Lasa mirilor nuantele de alb, ivory, culoarea untului. In mod cert, si tu vrei sa arati deosebit la acest eveniment, insa nu trebuie sa ii iei locul miresei. Este cea mai importanta zi din viata ei si merita toata atentia.

Poti opta pentru o rochie cu animal print, dar in acest caz nu mai poti asorta alt obiect vestimentar care are paiete sau insertii metalice. Obtii o tinuta prea incarcata. Nu gresesti daca optezi pentru imbracaminte colorata in tema nuntii.

foto interior si prima pagina: Look Studio Shutterstock