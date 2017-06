Da, stiu. Te gandesti ca esti foarte ocupata si daca iei o pauza (de orice fel) vei fi mai putin eficienta si mai putin atenta la taskurile pe care le ai de rezolvat. De fapt, lucrurile stau complet diferit. Habar nu avem cat de importanta este o scurta pauza pentru mintile si sufletele noastre. Rabdarea isi fac loc in sufletul nostru, problemele par mai usor de rezolvat, iar stresul parca isi pierde din putere. Cum? Este foarte simplu - prin meditatie.

Probabil ca simti ca nu mai ai timp. Insa hai sa iti spun ceva. Tu esti cea care isi face timpul. Timpul parca este infinit atunci cand in viata ta este doar bucurie si dragoste. Insa timpul pare mic, redfus, cand introduci stresul si frica. Daca ai fi creatoarea timpului, nu ai face ca o zi sa fie cu mai multe ore?

Biet Simkin, o persoana foarte cunoscuta in lumea meditatiei, spune pentru mindbodygreed ca dupa multi ani de meditatie si-a dat seama ca cu cat mediteaza mai mult cu atat are mai mult timp. Si cel mai important lucru, sufletul ei este intotdeauna plin de bucurie.

Exista un principiu spiritual care este extrem de important atunci cand vine vorba de problema timpului. Acest principiu spune ca "Ce am pus pe primul loc in viata mea are o putere incredibila asupra intregii tale vietii." Asadar, daca pui ceva inaintea practicii tale spirituale, acest aspect al vietii tale devine soarele tau. Indiferent de ceea ce ne dorim in viata, in momentul in care il primim fericirea noastra va fi de scurta durata. Meditatia, in schimb, ofera liniste sufletului, bucurie inimii. Asadar, daca o plasezi pe primul loc chiar si pentru doua minute pe zi (pentru inceput) vei incepe sa schimbi nivelul de bucurie pe care il simti in sufletul tau.